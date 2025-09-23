В России со временем могут расширить список прививок по ОМС

Перечень бесплатных для граждан прививок может быть расширен по мере готовности массового применения соответствующих вакцин, в том числе - от менингококковой инфекции. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Абсолютно точно нужно [расширить]", - ответил он на вопрос, планируется ли расширение списка прививок, доступных гражданам по ОМС.

В частности, по его словам, речь идет о борьбе с менингококком.

"Есть еще ряд инфекций, которые необходимо вводить в календарь прививок, но, я думаю, что всему свое время, и они будут введены, когда государство будет к этому готово", - подчеркнул глава комитета.

Депутат обратил внимание, что сложность при создании вакцины от менингококка связана с существованием нескольких серотипов этой инфекции. По словам Леонова, ранее не существовало вакцины, которая защищала бы от всех серотипов менингококковой инфекции.

"Сейчас такая вакцина создана, она проходит клинические испытания. Создана Федеральным медико-биологическим агентством. Поэтому, как только <…> государство будет понимать, что у нас достаточно мощности, чтобы прививать, по крайней мере, группу риска, то данное решение будет принято", - констатировал он.

Менингит - острое инфекционное заболевание, вызывающее воспаление оболочек головного и спинного мозга. Он опасен тем, что очень быстро прогрессирует и может привести к летальному исходу в течение одного-двух дней или вызвать у больного серьезные осложнения. В России вакцинация от менингококковой инфекции проводится в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.