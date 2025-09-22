Российские врачи удалили здоровую почку и извинились

Российские врачи удалили пациентке здоровую почку и объяснились
Жительнице Бурятии врачи Республиканского клинического онкологического диспансера по ошибке удалили здоровую почку. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.
По информации портала, чиновники минздрава провели расследование, в ходе которого врачи объяснили, что перепутали результаты анализов двух пациентов и вместо пораженной опухолью почки удалили здоровый орган.
В конце письма от регионального минздрава, которое получила пострадавшая от действий врачей россиянка, говорилось, что медики извиняются за доставленные пациентке «негативные переживания». Какая-либо компенсация за причиненный вред в документе не упоминалась.
«Просто извините! Почки-то нет. Почему я им доверилась», — приводит Baza слова оставшейся без почки женщины.
Россиянка будет пытаться добиться от клиники выплат или пересадки новой почки.
