Россиянке по ошибке удалили здоровую почку

В онкодиспансере женщине по ошибке удалили почку
В Бурятии завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после того, как в республиканском онкологическом диспансере врачи по ошибке удалили женщине здоровую почку, проинформировали в пресс-службе регионального СУСК РФ.
Ранее в ряде СМИ появились данные о том, что в республиканском онкодиспансере пациентке по ошибке удалили здоровую почку, перепутав результаты анализов двух женщин.
По данному факту, как отмечается, расследуется уголовное дело.
В минздраве Бурятии на запрос РИА Новости ответили, что врачебную тайну разглашать не могут.