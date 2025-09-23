Россиянке по ошибке удалили здоровую почку

В Бурятии завели уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после того, как в республиканском онкологическом диспансере врачи по ошибке удалили женщине здоровую почку, проинформировали в пресс-службе регионального СУСК РФ.

Ранее в ряде СМИ появились данные о том, что в республиканском онкодиспансере пациентке по ошибке удалили здоровую почку, перепутав результаты анализов двух женщин.

По данному факту, как отмечается, расследуется уголовное дело.

В минздраве Бурятии на запрос РИА Новости ответили, что врачебную тайну разглашать не могут.