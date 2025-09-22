Гинеколог развеял основные мифы об ЭКО

Вокруг ЭКО сложилось немало мифов, которые могут пугать пары, столкнувшиеся с бесплодием, и мешать им принять взвешенное решение. О главных заблуждениях вокруг ЭКО «Газете.Ru» рассказала Гюнай Салаева, врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог.

© unsplash

«Один из самых живучих мифов — это гарантированный успех ЭКО. К сожалению, это далеко не так. Эффективность процедуры зависит от множества факторов: возраста женщины, качества спермы партнера, состояния эндометрия, наличия сопутствующих заболеваний и даже образа жизни. Успешное проведение ЭКО — это результат командной работы врачей и пациентов, соблюдения всех рекомендаций и индивидуального подхода. Важно помнить, что статистика успеха ЭКО не гарантирует положительный результат в каждом конкретном случае, а лишь отражает общую тенденцию», — объяснила она.

Еще одно распространенное заблуждение связано с тем, что дети, рожденные после ЭКО, чем-то отличаются от детей, зачатых естественным путем. Современные исследования показывают, что это неправда. Развитие и здоровье детей, зачатых с помощью ЭКО, ничем не отличаются от детей, зачатых обычным способом. Риски генетических аномалий у них также не выше. Единственная разница заключается в способе зачатия, а дальнейшее развитие ребенка происходит по тем же законам биологии.

«Многие считают, что ЭКО — это всегда многоплодная беременность. Действительно, раньше, для увеличения шансов на имплантацию, в матку переносили несколько эмбрионов, что часто приводило к двойням и тройням. Однако современные протоколы ЭКО все чаще склоняются к стратегии переноса одного эмбриона (single embryo transfer, SET). Этот подход значительно снижает риск многоплодной беременности и связанных с ней осложнений, таких как преждевременные роды и проблемы со здоровьем у новорожденных», — сказала врач.

Существует миф о том, что ЭКО негативно влияет на здоровье женщины, вызывая гормональный дисбаланс и ранний климакс. Стимуляция яичников, необходимая для получения нескольких яйцеклеток, действительно влияет на гормональный фон женщины. Однако эти изменения носят временный характер и не приводят к долгосрочным негативным последствиям для здоровья. Современные протоколы стимуляции минимизируют риски и позволяют контролировать гормональные изменения. Что касается раннего климакса, то научные данные не подтверждают связь между ЭКО и преждевременным прекращением работы яичников.

«Наконец, многие пары считают ЭКО слишком дорогим и недоступным. Стоимость ЭКО, безусловно, является значительным фактором, и не все семьи могут позволить себе эту процедуру. Однако существуют различные программы поддержки, в т. ч. со стороны государства, которые помогают снизить финансовую нагрузку. Кроме того, стоит учитывать, что ЭКО — это инвестиция в рождение ребенка, возможность стать родителями, которая для многих пар бесценна», — добавила она.

В заключение важно отметить, что ЭКО — это сложный и многогранный процесс, который требует информационной подготовки и взвешенного решения. Не стоит опираться на мифы и страхи, лучше обратиться к квалифицированным специалистам, получить полную и достоверную информацию о процедуре, оценить свои шансы на успех и принять осознанное решение, основанное на знаниях и понимании реальности.