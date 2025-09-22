Какую бактерию можно подцепить после поцелуя

Гастроэнтеролог ограничил россиянку в поцелуях из-за болей в животе. Врач выявил у нее активность бактерии хеликобактер пилори, которая может жить в желудке долгое время без каких-либо симптомов и провоцировать воспаления, язву, гастрит и даже рак. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Марият Мухиной, что делать при выявлении хеликобактер пилори, как не заразиться этой бактерией и как проходит лечение в случае инфицирования.

Чем опасна хеликобактер пилори

По словам врача, хеликобактер пилори — абсолютно не уникальная, а очень распространенная бактерия, которая живет в слизистой оболочке желудка и может вызывать опасные для жизни заболевания.

«Данный микроорганизм вызывает гастрит, язву желудка, диспепсию, метеоризм, болевой синдром и язву двенадцатиперстной кишки, а также может привести к малигнизации процесса и канцерогенезу (росту аденокарциномы). Эти заболевания вызывают риск развития рака желудка и в целом снижают общий иммунитет, способствуют развитию анемий и аутоиммунных заболеваний», — рассказала Мухина.

Диагностика и лечение

Специалист объяснила, что выявляют заражение хеликобактер пилори с помощью анализов крови на антитела или дыхательного теста.

«Также, если в организме выявлена хеликобактер пилори, назначают эндоскопию с биопсией, чтобы убедиться, что она не привела к развитию язвы или онкологии», — говорит инфекционист.

Она отметила, что хеликобактер пилори лечится несколькими антибиотиками и препаратами, снижающими кислотность желудка.

«Лечение эффективно, но всегда есть риск реинфекции. Повторное заражение происходит воздушно-капельным путем в быту и через посуду. Если после контрольного теста через 4–8 недель данный микроорганизм не выявлен, то это считается положительным результатом терапии», — сообщила собеседница «ВМ».

Способы заражения

Как рассказала Мухина, хеликобактер пилори может передаваться через слюну и фекально-оральным путем, но степень заразности у каждого штамма разная. В большей степени инфекция относится к болезням грязных рук и посуды.

Профилактика заражения:

Мыть руки после посещения туалета и перед едой.

Не использовать общие столовые приборы, посуду и полотенца без надлежащей гигиены, особенно если кто-то из близких инфицирован.

Все семейные столовые приборы мыть горячей водой и моющим средством.

В идеале каждый должен иметь личные столовые приборы и посуду.

При наличии или подозрении на инфекцию у партнера начать совместное лечение и исключить поцелуи, хотя это не самый частый путь инфицирования.

«Важно знать, что самолечение недопустимо, потому что это может привести к развитию устойчивости к антибиотикотерапии и серьезным осложнениям», — заключила врач.

