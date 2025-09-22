Врач Животов советует принимать витамин D для борьбы с простудой

Остеопат Владимир Животов рекомендовал принимать витамин D для профилактики и лечения простуды. Он отметил, что при его дефиците люди болеют чаще.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Самое лучшее лекарство от простуды — это витамин D. При его дефиците люди болеют намного чаще. Он содержится в селёдке, в печени трески, хотя я бы советовал принимать его отдельно, ведь он продаётся в каждой аптеке и дёшево стоит», — рассказал врач.

По его словам, от витамина зависит настроение и активность человека. Также Животов подчеркнул, что витамин D можно принять при отсутствии сил и через два дня самочувствие улучшится.

