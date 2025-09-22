Врачи восемь лет принимали симптомы смертельного заболевания за стресс

В Великобритании врачи приняли симптомы рака щитовидной железы у 30-летней Тамейки Макбрайд за тревожное расстройство. Ее историей заинтересовалось издание Mirror.

© Lenta.ru

Молодая женщина рассказала, что впервые обратилась к врачам с жалобами на плохое самочувствие восемь лет назад. Однако поскольку ее анализы были в норме, ее заверили, что с ней все в порядке, и посоветовали бороться с тревожностью.

По словам Макбрайд, ее самочувствие резко ухудшилось в 2019 году, когда она была беременна первым ребенком. Врачи диагностировали у нее гипотиреоз и выписали лекарства. После рождения второго ребенка, в августе 2023 года, ситуация стала еще хуже: щитовидная железа женщины сильно увеличилась и стала болеть. Она вновь обратилась в больницу, но ее анализы были в норме, а УЗИ оказалось неинформативным. Через несколько дней симптом прошел и она успокоилась.

Однако в ноябре 2024 года опухоль на шее вернулась, на этот раз воспалился лимфоузел. Терапевт в больнице пообещал на всякий случай перестраховаться и проверить причину воспаления. На следующий день Макбрайд сообщили, что у нее рак щитовидной железы.

Британка уверяет, что врачи сильно удивились ее диагнозу, так как не ожидали его обнаружить у молодой женщины с хорошими анализами. Ей удалили щитовидную железу, а также расположенные рядом лимфатические узлы, в которых также были найдены злокачественные клетки.

Ранее сообщалось о жителе Великобритании Патрике Ховарда, у которого обнаружили рак предстательной железы, почки и пениса. По его словам, врачи давали ему не больше года, но он выжил, женился и наслаждается жизнью.