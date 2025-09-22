У россиянина удалили с шеи опухоль размером с голову, которая росла 16 лет
У 65-летнего россиянина, который до последнего отказывался от лечения, выросла на шее огромная опухоль размером с голову. Новообразованием оказалась липома - ее смогли успешно удалить, рассказали в кировском минздраве.
Опухоль на шее росла у мужчины 16 лет, говорит заведующий хирургическим отделением № 1 Кировской областной клинической больницы Игорь Попырин. Доброкачественное новообразование состояло из жировых клеток и располагалось на задней поверхности шеи.
Состояние мужчины поразило врачей, когда к ним обратился кировчанин.
Попырин говорит, что такие липомы растут долго и безболезненно, но сами никуда не деваются и никакие мази и народные средства не помогут. Единственный выход - хирургическое удаление, однако операция оказалась сложной даже для опытных врачей.
"Расположенная рядом с крупными сосудами и нервами липома потребовала ювелирной точности и осторожности при ее удалении. К счастью, опухоль не успела прорасти в соседние структуры", - говорится в сообщении.
Операция прошла успешно.
Размер образования врачи сравнили с трехлитровой банкой. Такая липома стала самой большой жировой структурой этой локализации, удаленной за всю историю хирургического отделения.