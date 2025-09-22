Опрос показал, как много россиян выступают против вакцинации от гриппа

Лишь треть россиян считают ежегодную вакцинацию от гриппа оправданной. 46% граждан придерживаются противоположной точки зрения.

Мужчины несколько чаще поддерживают вакцинацию, чем женщины — 31% против 27%. За необходимость прививаться выступает молодёжь до 35 лет (32%). Среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей в месяц вакцинацию одобряют 30%, тогда как среди зарабатывающих от 100 тысяч — лишь каждый четвёртый. Результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Вакцинация стала самой распространённой мерой профилактики гриппа в организациях. Её проводят 37% предприятий. На втором месте — ношение масок (7%), на третьем — профилактика (4%).

При этом в каждой третьей компании не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии.