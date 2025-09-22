На Дальнем Востоке впервые пересадили сердце человеку

Они не имели права на ошибку. На кону стояла жизнь молодого мужчины, для которого последние годы были полны мучений и тревог в больничных покоях. Трансплантация сердца стала первой подобной операцией, выполненной на Дальнем Востоке. За ней следили многие специалисты. Сегодня уже можно сказать, что эта поистине историческая операция прошла успешно. Пациент с пересаженным сердцем проходит несколько кругов в день по территории клиники, забыв о боли и одышке.

© Российская Газета

Высший пилотаж хирургии

Виктор Марченко до 27 лет жил обычной жизнью в приморском городе Спасске-Дальнем, работал на цементном заводе. "Мне не нравится твое сердце", - бегло посмотрев кардиограмму, сказала заводской врач на очередном медосмотре. Вскоре жизнь молодого человека обрушилась: череда инфарктов, тяжелая плита одышки годами давила, не отпуская. Последнее время он по большей части проводил в больницах, сердце работало все слабее. Он не мог спать ночами и спокойно подняться на второй этаж.

В Приморской краевой клинической больнице №1 очень сильная кардиохирургическая и кардиологическая службы: лечение сложных пороков сердца давно подвластно владивостокским хирургам.

С 2021 года мы начали заниматься трансплантологией, начинали с пересадки почек, затем освоили пересадку печени, но вот сердце не пересаживали никогда, - говорит главный врач больницы Андрей Попов.

Пересадка органов - это высший пилотаж хирургии. Здесь нет места счастливому случаю - только кропотливая командная работа.

Все хирурги-трансплантологи краевой больницы прошли по несколько учебных циклов в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика В.И. Шумакова - одной из флагманских клиник мира в области трансплантологии.

Корифеи отечественной хирургии во главе с главным трансплантологом России, профессором Сергеем Готье приезжали во Владивосток. Подсказывали, учили и поддерживали.

Самой тяжелой с точки зрения хирургии в области трансплантологии является пересадка печени. Там наиболее сложные кровеносные сосуды, - отмечает главный хирург-трансплантолог Приморского края Михаил Антонов.

С мигалкой по Приморью

В ту августовскую субботу сошлись все звезды судьбы и медицины.

Решение о пересадке сердца умирающему Виктору Марченко приняли за несколько часов. Рано утром у него зазвонил телефон - звонили из краевой больницы, сказали, что есть шанс на жизнь.

Мы сели всей семьей, обнялись, поплакали и я поехал во Владивосток, - вспоминает Виктор.

Изъятое сердце хранится в специальном растворе 4 часа, после каждая минута идет уже в необратимый минус. От Спасска-Дальнего до Владивостока три часа автомобильного хода... Но скорая из местной больницы домчала его быстрее с тревожным "маячком" и сиреной.

Операция шла часов семь. Самым сложным оказалось запустить "новое" сердце. Поначалу оно не хотело работать в полную силу. Его заводили неспешно, грамотно и очень бережно.

Евгений Анатольевич Кокарев, заведующий кардиореанимацией, в тот день в больнице провел ровно сутки и почти без сна.

Наша задача как врачей-анестезиологов-реаниматологов - максимально помочь хирургу и пациенту. Несколько суток в реанимации мы помогали донорскому сердцу работать. Успокоились только тогда, когда его функции полностью пришли в норму, - делится Евгений Анатольевич.

Мироздание слышит

Еще один участник той "пионерской" операции - кардиохирург Леонид Шек. Среднего возраста, с фигурой борца, оптимист и жизнелюб.

Знаете, если говорить о технической стороне операции, то порой врожденные пороки сердца сложней оперировать. Я дня за два до операции вечером говорю жене: мечтаю сердце пересадить. Вот мироздание и услышало, - улыбается Леонид Иннокентьевич.

Гладко в медицине бывает редко, гладко в трансплантологии не бывает почти никогда. Слишком большую высоту берут здесь врачи.

После пересадки сердца у пациента скакала температура, порой "выбегали" за границы анализы, но доктора все стабилизировали и нормализовали. Сердце работает исправно.

Болей нет, одышки нет, я с наушниками в ушах кругов по семь вокруг больницы каждый день нарезаю! - радуется своим успехам Виктор Марченко.

У него благоприятный прогноз для жизни, при условии, что пациент будет тщательно соблюдать рекомендации врачей, - уверен главный трансплантолог Приморья Михаил Антонов.

Впереди у Виктора жизнь, полная дисциплины. Надо будет пожизненно принимать лекарства, которые не позволят организму отторгнуть пересаженное сердце.

Первый дальневосточный пациент с новым сердцем признался мне, что после выписки из больницы пойдет в церковь.

- Попрошу у Бога здоровья всем, кто меня спасал, я их даже по именам не знаю, но Бог-то знает всех. Правда? - Сущая! - ответил я.

Спасительная трансплантация - дело дорогое, к примеру, одна пересадка печени обходится краевому бюджету почти в два миллиона рублей. Но здесь идут на это - за последние четыре года в Приморском крае сделали около 80 трансплантаций органов. Это прекрасный результат мирового уровня. Теперь вот дошли и до трансплантации сердца. Того самого пламенного мотора, воспетого поэтами и прозаиками.

Для Дальнего Востока с его просторами и расстояниями такие операции имеют исключительно важное общественное значение. Это больше, чем сердце. Это реалистичная надежда, что тебе обязательно помогут дома, а не за тридевять земель.