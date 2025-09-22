Эксперт рассказал о средствах, облегчающих уход за лежачими больными

Уход за людьми, вынужденными долго лежать, и за пациентами со стомой — одна из самых сложных и ответственных задач. Постоянное лежание истощает организм и делает кожу чувствительной.

Особенно трудно менять повязки, мочеприёмники и другие медицинские приспособления, фиксируемые клеем.

Как упростить уход для пациентов и персонала? Какие современные средства помогают? На эти вопросы в интервью с «Южным федеральным» ответил Юрий Дзюбан, основатель компании ООО «Современные технологии выздоровления».

По словам эксперта, снятие повязок часто болезненно и повреждает кожу. Остатки клея раздражают и травмируют, особенно у людей с ослабленным кожным покровом. Это вызывает дискомфорт и может привести к воспалениям и пролежням, замедляя восстановление и требуя дополнительного лечения.

Сегодня всё чаще используют специальные средства, которые бережно растворяют остатки клея. Это упрощает процедуру для всех.

Важно защищать кожу вокруг стомы — область, где контакт с выделениями и клеем может вызвать раздражение и аллергию. Для этого применяют тонкие прозрачные плёнки, действующие как «вторая кожа». Они создают барьер и защищают даже при длительном использовании.

Гигиена для лежачих пациентов тоже важна, но сложна. Например, мытьё головы в таких условиях — проблема. Для этого есть специальные шапочки, пропитанные шампунем и бальзамом. Их не нужно смывать водой, что удобно и позволяет быстро ухаживать за волосами без лишних усилий.

Юрий Дзюбан подчёркивает, что все эти средства делают уход более гуманным, сокращают время процедур и помогают сохранить здоровье кожи даже у самых уязвимых пациентов. Современные технологии доступны и эффективны как в больницах, так и дома.