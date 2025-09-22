Московскому школьнику вернули на место сердце

В Москве 11-летнему школьнику с врожденным дефектом вправили грудь и вернули на место сердце. Об этом сообщили MK.RU в столичном департаменте здравоохранения.

В ведомстве пояснили, что у мальчика был отмечен рост хрящей между ребрами и грудиной. Подобное специалисты именуют «эффектом наплывающих льдов».

Школьник испытывал постоянную слабость, усталость и одышку. Деформация доставляла мальчику массу неудобств — не только эстетических, но и физических.

При обследовании выяснилось, что расстояние между грудиной и позвонком составляет всего 3 сантиметра вместо положенных 15. Сердце с органами грудной полости из-за этого сместилось в левую сторону, а жизненная емкость легких у ребенка снизилась до 50 процентов.

Выправлять грудь пришлось с помощью двух пластин, которые поставили за грудину.