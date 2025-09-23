Врачи спасли женщину, ожидавшую рождения пятого ребенка

Врачи трёх свердловских больниц и Центра медицины катастроф спасли многодетную женщину и её новорождённого ребёнка. Об этом случае рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Жительница Артёмовского района, беременная пятым ребёнком, упала на улице, получив серьёзные травмы — сложный перелом ноги и вывих предплечья. Женщина была доставлена в центральную районную больницу, где специалисты успешно вправили вывих и начали подготовку к операции по соединению сломанных костей голени. Решение о проведении операции было принято совместно с Территориальным центром медицины катастроф.

Однако состояние пациентки резко ухудшилось — появились слабость и затруднённое дыхание. Врачи заподозрили тромбоэмболию лёгочной артерии — опасное нарушение кровообращения из-за закупорки сосудов в лёгких. Была начата неотложная реанимационная помощь, а также проведено экстренное кесарево сечение, которое провели акушеры-гинекологи Артёмовской ЦРБ Наталья Рыжих и Игорь Пустовалов.

Для спасения младенца, у которого наблюдалась нехватка кислорода, в Артёмовский район направилась бригада реанимационно-консультативного центра для новорождённых Областной детской клинической больницы. После оказания первой помощи ребёнка доставили в ОДКБ, где в течение трёх суток специалисты снижали температуру его тела до 33,5 градусов с помощью аппарата и специального термоодеяла.

Начальник неонатального отдела ОДКБ Марк Пруткин пояснил, что такая терапия помогает переключить клетки с программы саморазрушения на восстановление и развитие. По окончании процедуры температуру тела малыша постепенно довели до нормы. После лечения состояние ребёнка значительно улучшилось, он начал самостоятельно питаться и вскоре был выписан домой.

В это же время комплексная бригада ТЦМК доставила многодетную мать вертолётом санавиации в Свердловскую областную клиническую больницу № 1. Там травматолог Максим Панкратов, его коллега Артур Киямов и анестезиолог-реаниматолог Наталия Добрынина провели полуторачасовую операцию по восстановлению целостности сломанных костей.

Спустя неделю после оперативного вмешательства мама была выписана из больницы и смогла воссоединиться с семьёй. «Я помню только, как мне стало плохо перед тем, как повезли на кесарево, а очнулась уже в областной больнице. Огромное спасибо медикам за то, что буквально с того света вытащили меня», — поблагодарила врачи женщина перед выпиской.

Это не первая подобная история, которая подтверждает высокую степень профессионализма и слаженность работы медицинских учреждений Свердловской области. Так, в Екатеринбурге специалисты Городской клинической больницы №40 провели сложное лечение и операцию 32-летней Марии из Алапаевска. У женщины на позднем сроке беременности была обнаружена опухоль головного мозга размером с куриное яйцо. Врачи спасли женщину и её малыша, а также избавили от крупного новообразования через месяц после родов, писало ИА «Уральский меридиан».