В Карелии впервые провели сложную операцию на почках

Впервые в Карелии врачи Республиканской больницы провели лапароскопическую пластику лоханки и мочеточника у 56-летнего пациента с тяжёлыми осложнениями: сепсисом, почечной недостаточностью, гнойным обструктивным пиелонефритом и скоплением гноя в плевральной полости. Выяснилось, что левая почка не функционировала из-за запущенного гидронефроза, вызванного сдавлением мочеточника почечной артерией.

На протяжении многих лет сосуд сдавливал мочеточник, что привело к нарушению оттока мочи и растяжению лоханки. Для восстановления работы почки была установлена нефростома, позволившая вывести гной и запустить функционирование органа. Через месяц объём мочи достигал до 1000 мл в день, что подтвердило жизнеспособность почки и возможность её сохранения.

Подготовка к операции длилась четыре месяца. В хирургической бригаде участвовали Виктория Лоймоева и Валентин Бакаев из РБ СЭМП, а также торакальный хирург Григорий Данилов из Республиканской больницы им. В. А. Баранова. Саму лапароскопическую операцию успешно провели Бакаев Валентин Андреевич и Грибков Артем Андреевич. Благодаря работе персонала хирургического отделения №1 послеоперационный период прошёл без осложнений.

Пациент продолжит лечение антибиотиками амбулаторно. Восстановление работы мочеточника займёт несколько месяцев. Главным достижением стало сохранение почки с использованием современных методов, что позволит в будущем пациентам Карелии получать высокотехнологичную помощь на месте, без необходимости ездить в Москву или Санкт-Петербург, сообщает издание «Daily Карелия».

