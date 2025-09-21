COVID-19 атакует Коми

В Коми пока не зафиксировано массовой заболеваемости гриппом, однако растет заболеваемость COVID-19. В Республиканской инфекционной больнице проходят лечение шестимесячный ребёнок и женщина старше 90 лет, сообщили в учреждении.

Заместитель главного врача больницы Татьяна Безуглая отметила, что в сентябре наблюдается естественный рост заболеваемости, связанный с формированием закрытых коллективов после летних каникул. По её словам, после кратковременного спада при ухудшении погоды ожидается новый эпидподъем.

По данным Института гриппа, в России зафиксировано всего четыре случая гриппа в отдалённых регионах, тогда как в республике циркулирует риновирус. Взрослые переносят его в лёгкой форме, а у детей от 2 до 5 лет он может вызывать пневмонию.

Коронавирус сейчас проявляется иначе: циркулирует штамм «Стратус». Пациентка старше 90 лет с множественными сопутствующими заболеваниями находится в реанимации, а полугодовалый ребёнок болеет нестандартной формой COVID-19. Врач пояснила ИА БНК, что инфекция теперь провоцирует осложнения не только на лёгкие, но и на суставы, мозговые сосуды и сердце, особенно тяжело заболевание протекает у пожилых. Молодые люди чаще переносят инфекцию как лёгкий насморк и боль в горле на 3–4 дня.

Татьяна Безуглая рекомендовала проводить вакцинацию в сентябре и октябре, особенно пожилым людям, чтобы снизить риск тяжёлого течения заболевания.

