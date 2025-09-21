Россиянин отдохнул на популярном курорте и покрылся жуткими волдырями

Россиянину потребовалась экстренная медицинская помощь из-за аллергии на солнце в Таиланде. О происшествии на популярном курорте сообщает Telegram-канал Shot.

По словам девушки пострадавшего, они прилетели на Пхукет 6 сентября — тогда на острове были дожди, и молодые люди почти не загорали. Спустя несколько дней пара попала на солнце, и у мужчины появились на коже зудящие покраснения и жуткие волдыри.

Местные медики заявили, что у россиянина острая аллергия на солнце. Пара обратилась в турагентство, но там им сообщили, что страховка не покрывает такое недомогание. В результате пришлось идти в аптеку за свой счет. Сейчас россиянин принимает антигистаминные препараты, наносит на пораженные участки мазь и максимально избегает солнца. По возвращении в Россию мужчина собирается пройти обследование.

