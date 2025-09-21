Как может работать закон о комплексной поддержке людей старше 60

Законопроект о комплексной медицинской и социальной поддержке россиян старше 60 лет подготовят нынешней осенью. В Государственной думе уже создана рабочая комиссия.

Население стареет стремительно и неотвратимо, в том числе и в России. Если в 1939 году граждан старше 60 лет было лишь 6,7 процента, то в 2010-м — уже 18,2, а сегодня — почти четверть, 24 процента. Целая армия — 35 миллионов человек! И армию эту надо не только содержать, но еще и лечить. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на лечение пожилых больных расходуется больше половины всех средств, выделяемых на медицину.

Амбициозные планы

До недавнего времени стариков лечили без учета их физиологических особенностей. Между тем у пожилых редко бывает какая-то одна серьезная болезнь, чаще — две-три, а то и целый букет. Одни из них часто обостряются, снижая качество жизни, другие, напротив, протекают скрытно, затрудняя диагностику. Стандартное лечение нередко менее эффективно, потому что лекарства хуже усваиваются организмом. На некоторые препараты и их комбинации возможны атипичные реакции. Многие пожилые люди находятся в определенной изоляции от окружающих, которая обусловлена снижением слуха, зрения и когнитивных способностей. Наконец, зачастую они еще и вынуждены экономить на лекарствах.

В общем, пациенты 60+ — это отдельная категория больных, требующая особого подхода. Раньше врачи мало об этом задумывались. И лишь в самом конце XX века начали появляться комплексные программы медицинской помощи, учитывающие старение всего организма. В России пионером в этом деле стала Москва. Скоро десять лет как в столице действует программа ведения пожилых пациентов с тремя и более хроническими заболеваниями. И вот теперь заговорили о создании единого федерального стандарта медицинского и социального обеспечения граждан старше 60 лет. Подтолкнул к этому указ президента РФ о новых национальных целях развития. В нем, в частности, прописано увеличить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му (сегодня, по предварительной оценке Росстата, она составляет 72,8 года).

Соответствующий законопроект планируется представить на рассмотрение Государственной думы уже нынешней осенью. Каковы могут быть его узловые моменты? Их в одном из недавних интервью обозначил депутат нижней палаты парламента, доктор медицинских наук, академик Александр Румянцев.

Взять самое лучшее

Необходимо, в частности, обобщить опыт различных уже действующих программ помощи пожилым людям. Примером может служить профилактика падений и переломов (по данным ВОЗ, каждый третий человек старше 65 лет падает минимум раз в год). Там много пунктов — от индивидуальных (удобная обувь, подбор очков, предотвращение головокружений у конкретного пациента) до оборудования всех лестниц поручнями и обработки реагентами скользких дорожек. Или возьмем программу раннего выявления и лечения старческой деменции (в России сейчас ей страдают 3 миллиона человек). Работают местные центры по борьбе с этим недугом, много делают благотворительные фонды. Надо выделить самые эффективные мероприятия и включить в федеральную программу.

Все 89 регионов страны участвуют в пилотном проекте по долговременному уходу за инвалидами и стариками, которые не способны полностью себя обслуживать. Форма надомного обслуживания определяется состоянием здоровья и потребностями человека. Такую помощь получают больше 180 тысяч россиян. А к 2030 году их число должно достигнуть 500 тысяч. Но и это будет лишь промежуточным этапом. На самом деле в постоянной посторонней помощи нуждаются свыше 1,5 миллиона человек.

Нужны специалисты

Александр Румянцев также сообщил о планах по части медицинского образования. Создание доступных программ повышения квалификации медработников в области геронтологии вопросов не вызывает. Но стоит ли стремиться к тому, чтобы подобные курсы прошел каждый участковый терапевт, семейный врач и фельдшер, как предлагает депутат? Насколько целесообразно превращать всех врачей в геронтологи, да и получится ли? Вспомним московский опыт: в поликлиниках появились профильные специалисты — терапевты, прошедшие настоящую, а не формальную подготовку в этой области, знающие, как эффективно лечить сочетанную патологию. В результате сократилось число вызовов скорой помощи и экстренных госпитализаций. Конечно, распространить столичный опыт на село и райцентры, где остро не хватает врачей, не получится. Но в поликлиниках крупных городов обязательно должны работать терапевты, заточенные на лечение пожилых больных с букетом хронических заболеваний.

Кроме них обязательно должны быть доступны те узкие специалисты, которые нужны большинству пациентов 60+. Это эндокринологи (распространение сахарного диабета II типа похоже на тихую эпидемию), окулисты, неврологи. Если их в поликлинике нет, планируется организовывать телемедицинские консультации.

Современные лекарства позволяют надежно предотвращать тяжелые осложнения. Поэтому контроль за течением заболеваний обязательно приведет к увеличению продолжительности жизни. Но есть и еще один, важнейший, но не столь известный показатель. Это ожидаемая продолжительность здоровой жизни — годы в здравом уме и твердой памяти, когда человек адаптирован в обществе и не нуждается в посторонней помощи. Судя по опросам, сегодня она составляет всего 61,4 года. Комплексная программа медико-социальной помощи пожилым людям не просто продлит их дни, а сделает жизнь полноценной. Задача поистине государственной важности.

