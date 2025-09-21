В Роспотребнадзоре рассказали о пике заболеваемости ОРВИ

Смещение пика заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России в текущем эпидемическом сезоне раньше или позже обычного не ожидается. Об этом сообщила ТАСС руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нет, у нас абсолютно все в норме. Ничего необычного и ничего нового", - сказала она, отвечая на вопрос о том, может ли сдвинуться раньше или позже обычного пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в текущем эпидсезоне.

Попова уточнила, что пик заболеваемости обычно приходится на зимний период. Однако уже в настоящее время необходимо предупреждать россиян о том, что фиксируется подъем.