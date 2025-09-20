В Роспотребнадзоре дали рекомендации по личной гигиене

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по личной гигиене, которые помогут остаться здоровыми.

© РИА Новости

Первая касается чистых рук.

«Мыть руки после улицы, перед и после еды и контакта с животными - простое, но эффективное действие. Это может снизить риск кишечных инфекций более чем на 40%, а респираторных заболеваний - на 25%», — сообщает Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

Вторая - чистоты тела. Регулярный прием душа и гигиенические процедуры пойдут здоровью на пользу.

Третья - ухода за одеждой и обувью. В ведомстве рекомендуют менять после душа нательное белье и не носить одежду других людей. В этом случае можно предотвратить размножение микробов.

Четвертая - чистоты в доме и на работе, ведь пыль и грязь могут вызвать аллергические реакции, плюс вирусы могут сохранять активность на поверхностях в течение 4 часов. Да и гаджеты могут стать рассадниками бактерий. Также очень важно проветривать помещения, ведь свежий воздух поможет уменьшить головную боль и усталость.