Онколог объяснил рост числа случаев рака легких у людей до 45 лет

Курение вейпов и даже пассивное их курение являются фактором риска развития рака легких у людей в возрасте 35-45 лет, предупредила врач-онколог Docmed Заяна Сангаджиева. Рост числа случаев этого типа злокачественных опухолей она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

«Вопреки распространенному мнению, в вейпах тоже содержатся канцерогены. Учитывая, насколько они популярны у молодых людей, через несколько лет мы рискуем столкнуться с новым всплеском заболеваемости раком легких», — предупредила Сангаджиева.

Другими провокаторами рака она назвала ухудшение экологии, хронические заболевания дыхательных путей и легких и наследственную предрасположенность.

Врач отметила, что одной из самых острых проблем на сегодняшний день является поздняя диагностика болезни. По ее словам, особенно сложно вовремя выявить периферический рак, так как он растет в глубине легочной ткани и долго никак себя не проявляет. Центральный рак легкого можно заподозрить по более ранним симптомам: навязчивому кашлю, одышке, болям в груди.

Врач рекомендовала людям, у которых есть высокий риск рака легких, например, активным курильщикам или тем, кто бросил курить менее 15 лет назад, раз в год, помимо стандартной диспансеризации, проходить низкодозную компьютерную томографию. Это исследование позволит обнаружить опухоль легкого на раннем этапе, уточнила онколог.

Ранее исследователь Уильям Хилл рассказал, почему у некурящих людей появляется рак легких. По его словам, это связано с загрязнением воздуха.