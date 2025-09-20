Россиянам рассказали о симптомах новых штаммов ковид «стратус» и «нимбус»

Россиян предупредили, что осенью в стране поднимется заболеваемость ковид. Какие штаммы циркулируют на данный момент, и чем они опасны, рассказали эксперты.

В России циркулируют новые штаммы ковид «стратус» (XFG) и «нимбус» (NB.1.8.1).

Как передает «Ямал-Медиа», оба варианта коронавируса отличаются высокой заразностью.

Несмотря на то, что болезнь при заражении «стратусом» протекает в легкой форме и сопровождается осиплостью голоса с первых дней заражения, тяжелые формы болезни также возможны.

«Нимбус» также быстро распространяется, но его основной симптом — резкая боль в горле. Оба варианта могут проявляться как обычная простуда, что затрудняет своевременное выявление инфекции.

При этом эксперты напоминают, что постковидный синдром может развиться даже при легком течении болезни. Самым опасным осложнением врачи все еще считают пневмонию, тромбозы и тромбоэмболию лёгочной артерии, которая требует немедленной медицинской помощи и может привести к летальному исходу.

Поэтому при появлении симптомов простуды медики советуют сразу обращаться за помощью к врачу.

Ранее вирусологи предупредили о быстром распространении «нимбуса».