В ВОЗ рассказали о цели России по повышению продолжительности жизни

Заявленные Россией цели по росту продолжительности жизни амбициозны, но достижимы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыра Бердыклычева.

По его словам, в стране внимательно следят за показателями продолжительности жизни, потому что это крайне важный показатель.

«За последние 20 лет в Российской Федерации виден значительный рост этого показателя — с 65 в 2000 году до 73 лет в 2019 году, хотя пандемия COVID на время задержала этот рост», — добавил Бердыклычев.

Глава офиса ВОЗ добавил, что к 2030 году планируется поднять среднюю продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. Он подчеркнул, что данные цели являются амбициозными, но достижимыми.

Специалист отметил, что для роста продолжительности жизни необходимо сделать акцент на профилактику хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые, а также борьбу с возможными факторами риска.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что продолжительность жизни человека может достичь 150 лет благодаря развитию технологий выращивания искусственных органов.