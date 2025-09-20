В Госдуме заявили о рисках бесплодия от употребления вейпов
Потребление никотина таким способом наносит больший вред здоровью, чем курение табака, сообщил глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
«Мы тратим огромные усилия для того, чтобы сказать: «Друзья, это очень вредно». Это вреднее, чем табак, гораздо вреднее. Есть научные работы, которые показывают влияние вейпов на репродуктивную систему. Если молодёжь начнёт у нас с 15 лет употреблять вейпы, неизвестно, станут ли они родителями», — заявил депутат в интервью ТАСС.
Он прокомментировал законопроект о полном запрете продажи электронных сигарет, который планирует рассмотреть Госдума. Леонов признал, что взрослые люди недовольны этими ограничениями по понятным причинам. Однако для власти приоритетом остаётся молодёжь.