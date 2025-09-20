Сколько россиян лечатся в частных клиниках

Рынок платных услуг вырос до 1,6 триллиона рублей. Это произошло за последние пять лет.

Согласно исследованию МТС AdTech, 69% россиян обращаются к ОМС. Они получают медуслуги через систему обязательного медицинского страхования (ОМС).

22% опрошенных выбрали обслуживание в частных клиниках, пишет «Российская газета».

В опросе отмечается, что бесплатное добровольное медстрахование (ДМС) через работодателя имеется у 6% респондентов. 3% россиян используют ДМС с частичной оплатой из собственных средств.

Коммерческий директор платформы Артем Пуликов заявил, что за последние пять лет рынок платных медуслуг вырос почти вдвое, достигнув объема более 1,6 триллиона рублей.

