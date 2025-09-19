В российском регионе начали платить за предотвращение абортов

Вологодским врачам платят за предотвращение абортов
Вологодские власти ведут работу по профилактике прерывания беременности. Губернатор Георгий Филимонов отметил, что медикам, которые помогают сохранять жизни, платят до 25 тыс. руб.
«Ведем большую работу по профилактике прерывания беременности: пять тысяч рублей направляем врачам за каждую сохраненную жизнь и 25 тыс. – при рождении ребенка», – отметил Филимонов.
Важным шагом стала и добровольная инициатива частного медицинского сектора. Все коммерческие клиники региона полностью отказались от проведения абортов по немедицинским показаниям.
Теперь подобные операции возможны лишь по строгим врачебным предписаниям или в случаях, когда беременность наступила в результате преступления, подчеркнул губернатор в интервью NEWS.ru.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Вологодской области количество абортов уменьшилось в 10 раз.