В российском регионе начали платить за предотвращение абортов

Вологодские власти ведут работу по профилактике прерывания беременности. Губернатор Георгий Филимонов отметил, что медикам, которые помогают сохранять жизни, платят до 25 тыс. руб.

© РИА Новости

«Ведем большую работу по профилактике прерывания беременности: пять тысяч рублей направляем врачам за каждую сохраненную жизнь и 25 тыс. – при рождении ребенка», – отметил Филимонов.

Важным шагом стала и добровольная инициатива частного медицинского сектора. Все коммерческие клиники региона полностью отказались от проведения абортов по немедицинским показаниям.

Теперь подобные операции возможны лишь по строгим врачебным предписаниям или в случаях, когда беременность наступила в результате преступления, подчеркнул губернатор в интервью NEWS.ru.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Вологодской области количество абортов уменьшилось в 10 раз.