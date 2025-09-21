Где можно сделать прививку от гриппа в Москве

В столице открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа. «Вечерняя Москва» узнала, где можно сделать прививку, насколько это безопасно и кому нужно защитить свое здоровье в первую очередь.

Хотя в настоящий момент в Москве эпидемическая ситуация стабильна и, по последним данным мониторинга, заболеваний гриппом в столице не зафиксировано, в Департаменте здравоохранения Москвы отметили, что с наступлением осеннего сезона ожидается традиционный рост заболеваемости. Вот почему крайне важно заранее принять меры по защите населения от гриппа.

«Наиболее эффективный способ — это вакцинация. За последние годы в Москве не было зарегистрировано ни одного случая тяжелых осложнений гриппа среди вакцинированных горожан, — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. — Столица старается сделать вакцинацию максимально доступной и удобной для москвичей. Мы создали все необходимые условия, чтобы горожане могли сделать прививку в подходящее для них время в ближайшем мобильном пункте: у станций метро, МЦК и МЦД или в любой городской поликлинике и их филиалах».

Быстро и безопасно

Один из мобильных пунктов работает около метро «Речной вокзал». С самого первого дня кампании по вакцинации здесь довольно многолюдно: выстраиваются очереди из желающих сделать прививку. Правда, ожидание длится недолго. На заполнение всех необходимых документов, осмотр у врача и сам укол уходит в среднем 15–20 минут.

«Чтобы сделать прививку у нас, с собой нужно иметь только паспорт РФ и полис ОМС при его наличии, — рассказала корреспонденту "Вечерней Москвы" врач-эпидемиолог городской поликлиники № 45 Дарья Филатова. — В числе противопоказаний, например, наличие симптомов ОРВИ и обострение хронических заболеваний».

По ее словам, есть категории людей, которым вакцинация крайне необходима.

«В группе риска — люди с хроническими заболеваниями, пожилые и беременные, а также сотрудники, занятые в сфере здравоохранения, образования, в сфере услуг, торговли, ЖКХ и транспорта», — уточнила врач-эпидемиолог.

Заполнив все документы, москвичка Татьяна Голова заходит в автомобиль скорой помощи, переоборудованный для проведения вакцинации. Врач задает ей несколько вопросов о состоянии здоровья, затем смотрит горло, слушает легкие, измеряет давление. По показателям все в норме, и Татьяна проходит вглубь автомобиля к медсестре, которая ставит ей укол.

«Делаю прививку каждый год, — рассказала жительница столицы. — Когда молодая была, врачей старалась обходить стороной, но с возрастом стала относиться к своему здоровью серьезнее. И, слава богу, не болею гриппом уже несколько лет. По мнению Татьяны, делать прививку около станции метро — удобнее, чем в поликлинике. Список таких мобильных пунктов вакцинации обширен».

Следом на осмотр к врачу проходит Татьяна Сирина.

«Я делаю прививку от гриппа уже 10 лет подряд. У меня слабый иммунитет, но благодаря вакцинации я болею редко и, в отличие от коллег по работе, у меня симптомы всегда легкие. За 10 лет ни разу никаких осложнений не было, — поделилась она. — Моя мама тоже вакцинируется ежегодно».

Буквально пять минут — и Татьяна Сирина уже выходит из пункта вакцинации.

«Теперь можно и по своим делам пойти. Ничего не беспокоит», — добавила она.

Надежная защита

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что в столице внимательно следят за безопасностью профилактики: применяются только инактивированные вакцины — они не могут вызвать заболевание.

«Ежегодно они разрабатываются против тех штаммов, которые будут наиболее распространены в текущем сезоне», — пояснил врач.

Он подчеркнул, что иммунитет после прививки формируется в течение двух недель, поэтому важно вакцинироваться заранее.

«Грипп опаснее, чем ОРВИ, протекает гораздо тяжелее, к тому же велик риск серьезных осложнений. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями», — подчеркнул он.

Среди возможных осложнений — менингит, пневмония и бронхит.

Подготовка и ограничения

Необходимо за один-два дня отказаться от алкоголя, избегать переохлаждения. Отложите занятия активными видами спорта.

Нельзя делать прививку при любых признаках недомогания, ОРВИ и ОРЗ, при повышенной температуре и других проблемах со здоровьем.

Вакцинация абсолютно безопасна. В Москве не зафиксировано ни одного случая осложнения после прививки от гриппа.

В подавляющем большинстве случаев не возникает никакой реакции на прививку. Редко возможны легкое повышение температуры и болезненность в месте укола. Это совершенно обычные реакции, которые могут возникнуть при введении препарата. Все эти реакции без последствий и лечения проходят за один-два дня.

После вакцинации рекомендуется в течение двух-трех дней не посещать баню, отказаться от серьезных занятий спортом, не тереть и не расчесывать место укола.

Детям тоже надо

В школу приедет бригада медиков. Врач осмотрит каждого ребенка, а медсестра сделает прививку. Это стандартная практика. Чтобы ребенок смог пройти вакцинацию, родителям необходимо заранее заполнить согласие в электронном дневнике МЭШ или передать классному руководителю заявление на бумаге. Бланк можно скачать на портале «Школа.Москва». Прививки детям в Москве делаются современной четырехвалентной вакциной. Ее основное преимущество в том, что она защищает от четырех серотипов вируса гриппа (многие вакцины защищают только от трех). Ввиду того, что эта вакцина относится к самому современному классу вакцин, после ее применения защита более высокая по сравнению с иными вакцинами. Узнать дату вакцинации можно у классного руководителя.

Мобильные пункты