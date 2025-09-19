В США могут отменить вакцинацию новорожденных от гепатита

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший, еще до вступления в высокую должность известный своим негативным отношением к прививкам, уже принял решение по ограничению доступа к вакцинам против COVID-19. И вот теперь в Соединенных Штатах разразился новый скандал: прививка от гепатита В может стать следующей в череде отмененных, что вызывает большие опасения и у врачей, и у ряда политиков. Об этом сообщает Bloomberg Prognosis.

В июне Кеннеди уволил всех 17 членов Консультативного комитета по практике иммунизации, одной из основных групп специалистов, консультирующих правительство США по вопросам безопасности вакцин и политики в этой области. И вот теперь новый состав комитета рассмотрит вопрос о вакцинации против гепатита В и о том, следует ли вводить первую дозу при рождении.

Гепатит В - это вирусная инфекция, которая поражает печень и может привести к циррозу и раку. В настоящее время Центр контроля заболеваний (CDC) рекомендует вводить первую дозу вакцины в течение 24 часов после рождения, чтобы защитить новорожденных, которые могли подвергнуться воздействию вируса от зараженной матери во время родов. Американская академия педиатрии утверждает, что это крайне важно для снижения заболеваемости хроническим гепатитом В в более позднем возрасте.

Но некоторые участники движения против вакцинации считают, что прививка проводится слишком рано, поскольку гепатит В чаще передается в более старшем возрасте - половым путем или при совместном использовании инфицированных игл.

Проблема в том, предупреждают инфекционисты, что многие инфицированные взрослые не знают о своем заболевании - гепатит В может долгое время протекать бессимптомно. При этом вирус передается через кровь и биологические жидкости, поэтому, например, не подозревающие о болезни матери могут неосознанно заразить своих детей. Президент Фонда борьбы с гепатитом В Чари Коэн заявил, что вертикальная передача инфекции от матери ребенку - очень распространенный путь роста заболеваемости.

По этой причине Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует прививать новорожденных во всех странах, и более чем в 100 странах (в том числе и в России) в национальных календарях прививок предусмотрены "дозы при рождении".

По данным Американской академии педиатрии (AAP), после полной вакцинации тремя-четырьмя дозами вакцины 98% здоровых новорожденных приобретают пожизненный иммунитет к гепатиту В. По данным AAP, США были на пути к искоренению перинатальных случаев гепатита В, и в 2022 году на всю страну было зарегистрировано всего 13 таких случаев. Без введения дозы при рождении этот прогресс находится под угрозой.

«Это простая, безопасная, дешевая и эффективная вакцина, которая может предотвратить подобные случаи», — заявил Шон О'Лири, профессор педиатрии и инфекционных заболеваний в Университете Колорадо.

На этом фоне новый состав Консультативного комитета по практике иммунизации намерен оценить общее количество прививок, включенных в обязательный график, и их совокупный эффект. Организации, выступающие против вакцинации, утверждают, что в США в национальном календаре "слишком много" обязательных прививок по сравнению с другими странами. В качестве контраргументов приводится, к примеру, история, когда компания Merck скрывала риски своей вакцины Гардасил, предназначенной для предотвращения рака, связанного с вирусом папилломы человека.

На предварительных слушаниях в Сенатском комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сьюзан Монарез, отстраненная от должности главы Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), заявила, что Кеннеди добивается внесения дополнительных изменений в национальную политику вакцинации.

В свою очередь, сенатор Билл Кэссиди, председатель комитета от Республиканской партии и медик по образованию, заявил, что необходимо сохранить первую прививку против гепатита В для новорожденных.

«Я буду говорить как врач-гепатолог, — сказал Кэссиди, который два десятилетия работал в медицине, прежде чем заняться политикой. — До 1991 года в США гепатитом В было инфицировано около 20 тысяч младенцев. И все изменилось, когда была одобрена вакцина против гепатита В, и ее стали вводить детям сразу после рождения».

Врачи и некоторые политики обеспокоены: если комиссия Кеннеди порекомендует сократить дозу вакцины против гепатита В при рождении, это может привести к прекращению ее включения в программу "Вакцины для детей", в рамках которой лечатся миллионы детей из малообеспеченных семей.

Справка «РГ»

Какая ситуация в России?

В нашей стране вакцинация против гепатита В была включена в Национальный календарь профилактических прививок России в 2001 году. Первая прививка проводится новорожденным в первые 24 часа жизни, вторая - через три месяца и последняя - через полгода. Для детей из группы риска (рожденных от "положительных" матерей) необходимо проводить дополнительную, четвертую вакцинацию в возрасте одного года.

С 2008 года вакцинацию против гепатита В стали проводить и взрослым в возрасте до 55 лет, не привитым ранее. После введения обязательной вакцинации заболеваемость гепатитом В устойчиво снижалась, тем не менее полной элиминации вируса достичь пока не удалось. В 2023 году показатель вновь выявленных случаев составил около 5 на 100 тысяч населения. По оценкам специалистов, вирусом гепатита В могут быть поражены около 3 миллионов россиян.