Педиатры назвали главную проблему медицины на данный момент

В России нарастает серьезная проблема: Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) уже более десяти лет не обновлялся, он включает значительно меньше вакцин, чем в развитых странах. Между тем, эпидемическая ситуация и в мире, и в нашей стране далека от стабильности.

После эпидемии COVID-10 "подняли голову" инфекции, которые считались практически побежденными: корь, коклюш, эпидемический паротит, а также увеличилась распространенность смертельно опасного для детей менингококка. Эти проблемы обсудили эксперты на V Конгрессе "Право на здоровье". Ситуацию усугубляет сильное движение антиваксеров, которое создает дополнительные риски возникновения эпидемий. Расширение календаря гарантирует доступность прививок для тех, кто хочет защитить своих детей.

Какие прививки нужно включить в Нацкалендарь в первую очередь

Педиатры и инфекционисты настаивают на включении четырех ключевых вакцин:

Против менингококковой инфекции - самая опасная из управляемых вакцинами инфекцийПротив ветряной оспы - не просто "детская болезнь", а серьезное заболевание с осложнениямиПротив ротавирусной инфекции - причина тяжелых кишечных инфекций у детей, особенно опасная для младенцев до года, у которых быстро развивается обезвоживаниеПротив вируса папилломы человека (ВПЧ) - онкогенный вирус, вызывающий рак шейки матки, а также, что менее известно в немедицинской среде, рак ротоглотки, головы и шеи, а также половых органов не только у женщин, но и у мужчин.

Почему менингококк так опасен

«В этом году начался активный рост менингококковой инфекции после некоторого спада в период локдауна. Инфекция по-прежнему ведет себя агрессивно, менингококк способен убить ребенка за считанные часы - ему не всегда успевают оказать адекватную медицинскую помощь», — предупредила заведующая отделением вакцинопрофилактики детей с отклонениями в состоянии здоровья и семейной вакцинации НМИЦ здоровья детей Минздрава России Наталья Лисицына.

С коллегой полностью согласна руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России, профессор Сусанна Харит. Она привела пугающую статистику:

«Смерть зараженного ребенка может наступить в течение суток - средний многолетний уровень летальности от менингита составляет 16%. Менингококковая инфекция непредсказуема, развивается мгновенно и оставляет после себя жуткие последствия: к ее осложнениям относятся отек головного мозга, септический шок, острая сердечно-сосудистая недостаточность, миокардит, острое почечное повреждение, тромбозы крупных сосудов, инсульт, энцефалит, развитие СДВГ, серьезные некрозы, приводящие к инвалидизации», — перечислила профессор Харит.

Какие перспективы организовать вакцинацию против менингококка

Менингококковая инфекция, кроме того, что уносит здоровье и жизни детей, становится и существенным финансовым бременем для государства. Сусанна Харит приводит показательный пример: один случай лечения ОРВИ обходится в 2373 рубля, а один случай спасения ребенка, заразившегося менингококковой инфекцией - 448 тысяч рублей. Вакцинация позволяет избежать не только трагических исходов, но и существенно снизить расходы бюджета.

До сих пор, как отмечают эксперты, включение противоменингококковой вакцины в Нацкалендарь тормозилось тем, что ее производство не было локализовано в нашей стране. Но в этом направлении есть важные подвижки: руководитель крупной фармацевтической компании Михаил Цыферов сообщил на форуме, что реализуется проект по локализации полного цикла производства четырехвалентной конъюгированной полисахаридной вакцины против менингококковой инфекции, ее регистрация ожидается весной 2026 года. Кроме того, продолжается разработка еще одной вакцины, ее производство, по плану, может начаться в 2026 -2027 году, когда закончатся клинические исследования. Помимо современных четырехвалентных вакцин, которые готовы выпускать крупные производители, в ФМБА России также разработана уникальная пятивалентная вакцина против пяти серотипов менингококка. Клинические испытания этого препарата планируется закончить в 2026 году.

«Очень обнадеживает, что на последней стадии клинических исследований находится четырехвалентная вакцина», — отметила Сусанна Харит.

Но в целом медики считают, что откладывать включение прививки в календарь - это ошибка, ведь производители, налаживая производство, должны представлять себе его необходимые объемы.

Что с другими вакцинами

Ротавирусная инфекция - к 5-летнему возрасту ее переносит практически каждый ребенок. Наиболее опасна для детей первого года жизни в связи с быстрым развитием обезвоживания. Вакцинация предотвращает тяжелое течение инфекции на 98% . Вакцину против ротавируса планировалось включить в Национальный календарь прививок еще в 2022 году, потом сроки были сдвинуты на 2025 год - причина все та же, отсутствие локализованного производства.

Ветряная оспа - несмотря на восприятие как "легкой" болезни, может вызывать серьезные осложнения. Взрослые, перенесшие в детстве ветрянку, нередко сталкиваются с проявлениями опоясывающего герпеса. Первая отечественная вакцина находится в разработке. Планируется включить ее в Национальный календарь в 2027 году.

ВПЧ - ежегодно в мире происходит 600 000 новых случаев заболевания раком шейки матки, из которых более 95% вызваны вирусом папилломы человека. В последние годы появились убедительные данные, что этот же вирус является триггером и других опаснейших видов рака как у женщин, так и у мужчин. Поэтому в некоторых странах обязательную вакцинацию распространили и на мальчиков. ВОЗ не так давно одобрила однодозовую схему вакцинации, что значительно упрощает профилактику . Первая российская вакцина против ВПЧ - "Цегардекс" - предназначена для профилактики заболеваний, вызванных четырьмя самыми опасными типами вируса - 6, 11, 16 и 18. Вакцина прошла клинические исследования, показавшие ее безопасность и иммуногенность, сопоставимые с американским аналогом "Гардасил". В феврале прошлого года Минздрав выдал разрешение на проведение третьей, завершающей фазы клинических исследований на детях и подростках. Ожидается, что вакцина будет доступна для использования в 2026 году.

Антиваксеры vs доступность прививок

В стране довольно сильно движение антиваксеров, которое еще больше усугубляет риски возникновения эпидемий. Многие родители отказываются от прививок из-за ложной информации об их опасности. При этом те, кто хочет защитить своих детей, часто не могут этого сделать - вакцины против многих инфекций не входят в Нацкалендарь и не предоставляются бесплатно. Расширение Нацкалендаря эту доступность гарантирует, позволяя всем детям получить защиту от опасных болезней независимо от финансового положения семьи.

Эксперты сходятся во мнении - расширение Национального календаря прививок необходимо не только для защиты здоровья детей, но и для обеспечения реального права на здоровье для всех граждан России.