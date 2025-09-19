Профессор предупредил об опасности популярного подсластителя

Год назад произошел резонансный случай: в соцсетях люди стали жаловаться на отравление зефиром. Выяснилось, что "виновником" тошноты и диареи оказался популярный подсластитель мальтит, которым производители низкокалорийного лакомства заменяли обычный сахар. Почему нужно быть осторожнее с этим подсластителем, рассказала профессор кафедры медицины катастроф Института профилактической медицины Пироговского Университета Марина Костюченко.

© РИА Новости

«В пищевой промышленности применяется большое разнообразие заменителей сахара. Их используют, в частности, при производстве продуктов для людей, страдающих сахарным диабетом. Мальтит относится к данной группе веществ и маркируется на упаковках как пищевая добавка E965», — сообщила Марина Костюченко.

Мальтит синтезируется из кукурузного, пшеничного, картофельного крахмала. Несмотря на сладкий вкус, он не вызывает резкого повышения уровня глюкозы в крови. Еще один плюс подсластителя - низкая калорийность по сравнению с сахарозой.

Однако есть и минусы.

«В связи с особенностями метаболизма мальтита в организме его регулярное употребление может спровоцировать негативный эффект, как и в случае других использующихся в качестве сахарозаменителей спиртов. Наиболее частые последствия - вздутие живота и послабление стула. При чрезмерном употреблении сахарозаменителей, в том числе мальтита, может развиться диарея», — объяснила профессор Костюченко.

К счастью, после исключения мальтита из рациона все негативные симптомы быстро проходят. Поэтому главное правило - не перебарщивать с подобными сладостями.

«Не рекомендуется регулярный прием продуктов с суммарным содержанием мальтита более 90 граммов, а вздутие живота может появиться после употребления 40 граммов; безопасным считают прием до одного грамма сахарозаменителя на один килограмм массы тела», — пояснила доктор.

При возникновении негативных симптомов Марина Костюченко рекомендует немедленно обратиться к врачу.