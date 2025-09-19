Власти региона рассказали о работе «Поезда здоровья»

Проект «Поезд здоровья», инициированный губернатором Евгением Солнцевым, продолжает свою работу в Оренбургской области, предоставляя жителям отдаленных районов доступ к квалифицированной медицинской помощи. Об этом рассказали в правительстве региона.

В городе Ясном, в течение двух дней – 17 и 18 сентября, врачи «Поезда здоровья» оказали помощь 443 жителям, среди которых 161 ребенок. Это позволило своевременно выявить заболевания у 51 человека и направить 16 пациентов на дальнейшее лечение.

Жители Ясного смогли получить консультации у ведущих специалистов и пройти необходимые диагностические исследования, такие как УЗИ и цифровая флюорография. Особое внимание было уделено здоровью глаз: мобильный комплекс «Микрохирургии глаза» осмотрел 78 человек, 15 из которых получили рекомендации по госпитализации.

В правительстве подчеркнули, что «Поезд здоровья» уже побывал во многих уголках Оренбуржья, делая качественную медицину доступнее для всех.