Определен тренд в телемедицине

Число дистанционных обращений к онкологам через платформу «Доктис» в рамках программ ДМС Росгосстраха увеличилось на 30% за январь–август 2025 года. Среднегодовой темп роста за пять лет составил 60%, что подтверждает онкологию как одно из самых востребованных направлений телемедицины.

© РИА Новости

За первые восемь месяцев 2025 года число дистанционных обращений к онкологам через платформу «Доктис» в рамках программ ДМС Росгосстраха выросло на 30%. Среднегодовой темп роста за последние пять лет достиг 60%, что сделало онкологию одним из самых востребованных направлений телемедицины. Особенно активны жители регионов, которые используют онлайн-консультации для получения «второго мнения» и предварительной диагностики.

Ранее писали, что врач-невролог Галина Чудинская предупредила, что болезнь Альцгеймера может проявляться не только потерей памяти, но и другими тревожными симптомами. Среди них — повышенная раздражительность, утрата интереса к привычным хобби и трудности с ориентацией в знакомой местности. Своевременное выявление этих признаков может помочь в ранней диагностике и замедлении прогрессирования заболевания.

Кроме того, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская предупредила, что лифты в сезон простудных заболеваний могут представлять серьезную опасность заражения. Даже кратковременное пребывание в закрытом пространстве с больным человеком способно привести к инфицированию, особенно если иммунная система ослаблена.