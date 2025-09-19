Врачи обнаружили у мужчины аномальную патологию артерий

В Центральной городской клинической больнице №24 Екатеринбурга специалисты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения провели экстренную операцию 50-летнему мужчине с острым инфарктом миокарда и критическим сужением одной из коронарных артерий на 99%. Об этом сообщили в минздраве региона.

© РИА Новости

Мужчина почувствовал резкую давящую боль в груди накануне вечером, но за медицинской помощью обратился только на следующий день утром. Ночью его состояние резко ухудшилось. При поступлении в больницу был проведён комплексный осмотр, включающий экстренную коронароангиографию, которая показала почти полное закрытие просвета одного из трёх крупных сосудов сердца. Пациенту поставили диагноз — острый инфаркт миокарда.

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Павел Леванин пояснил, что причиной состояния стала прогрессирующая стенокардия, а позднее обращение за помощью привело к сосудистой катастрофе. Для восстановления кровотока врачи провели неотложное вмешательство – внутрисосудистую ангиопластику и установили стент с лекарственным покрытием последнего поколения в правую коронарную артерию.

Пациент выразил благодарность медицинскому персоналу:

«Оперативность медиков и их профессионализм позволили мне выжить. В больнице меня окружили вниманием и заботой».

В настоящий момент мужчина выписан из стационара в удовлетворительном состоянии и без жалоб. Ему назначена реабилитация в санатории, которая вскоре завершится, после чего он планирует вернуться к работе.

Уральцы могут больше узнать о своём здоровье, пройдя комплексный бесплатный медицинский осмотр в вечернее время. 19 сентября 2025 года в Екатеринбурге состоится первая в России профилактическая акция «Ночь диспансеризации». Мероприятие организовано Центральной городской клинической больницей №6 и направлено на повышение доступности медицинских осмотров для жителей и гостей города.