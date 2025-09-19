Названы российские лекарства, востребованные за рубежом

Российские препараты для борьбы с раком, противовирусные и антибактериальные лекарства, а также препараты для лечения ожирения и сахарного диабета очень востребованы за рубежом, сообщила в интервью ТАСС директор по новым продуктам компании "Промомед" Кира Заславская.

"Очень востребованы препараты для лечения онкологических заболеваний, противовирусные препараты, антибактериальные препараты, препараты для лечения ожирения и сахарного диабета. Интересная история: к нам обращались, например, из Саудовской Аравии и ряда других стран, и мы поставляли им антибиотики даже без регистрации, потому что у них была критическая дефектура этих препаратов. Помните, в прошлом году и у нас была проблема с амоксициллином? Качество наших препаратов становится известно международному сообществу", - сказала она.

Заславская отметила, что активные поставки препаратов идут на рынки ЕАЭС и СНГ.