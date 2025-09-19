Гинеколог рассказал о рисках, осложняющих рождение ребенка

В последнее время все больше молодых женщин сталкиваются с преждевременным старением яичников и снижением гормонального фона. Об этом рассказала главный внештатный специалист по гинекологии Минздрава России, академик РАН Лейла Адамян телеканалу "Доктор".

© РИА Новости

«В некоторых случаях из-за стрессов, сопутствующих заболеваний, в том числе нейроэндокринных нарушений и болезней щитовидной железы, уже к тридцати годам может резко снизиться количество эстрогенов», — отметила эксперт. А это - риск нарушений репродуктивной функции.

Академик Адамян подчеркнула, что преждевременная недостаточность яичников - это проблема, связанная с образом жизни, стрессами и заболеваниями, в последнее время таких случаев становится все больше. По ее словам, раннее снижение эстрогенов приводит к нарушению менструального цикла, аменорее, приливам, бессоннице и даже бесплодию.

«Если возникают такие симптомы, как нарушение сна, снижение либидо и сексуальности, сбой цикла, менструации становятся скудными или прекращаются вовсе, - надо определить уровень гонадотропинов, эстрогенов, антимюллерова гормона, сделать ультразвуковое исследование органов малого таза, а также сдать общие гормоны, включая гормоны щитовидной железы», — советует специалист.

Для диагностики преждевременной недостаточности яичников Адамян рекомендует регулярно проходить обследование:

«Это исследование стероидных гормонов - эстрогенов, пролактина, ЛГ/ФСГ, фолликулометрия. Мы должны делать раз в год диспансеризацию, смотреть количество фолликулов и антимюллерова гормона».

Своевременная диагностика и грамотная гормональная терапия позволяют сохранить репродуктивное здоровье, качество жизни, спланировать здоровую беременность, заключила Лейла Адамян.