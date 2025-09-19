Россияне стали чаще допускать ошибки в приеме лекарств

Медицинская грамотность жителей России падает, пациенты, зачастую не понимая предписания врача, неправильно принимают лекарства, что приводит к осложнениям со здоровьем. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил доцент, профессор РАН, директор Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Вадим Негребецкий.

«Во всем мире, и наша страна, к сожалению, не исключение, отмечается снижение медицинской грамотности населения. И это проблема не только пациента, но и всей системы здравоохранения в целом. Затруднения в понимании диагноза приводит к снижению приверженности пациента к лечению, снижается эффективность терапии. Непонимание содержания выписки из больницы означает задержку с обращением за медицинской помощью. Могут возникнуть, и возникают, осложнения у больных с хроническими заболеваниями – такими как диабет, астма и так далее», – сказал Вадим Негребецкий.

По его словам, чаще всего низкой медицинской грамотностью обладают пожилые люди, люди с низким социальным статусом, а также население в районах с низким уровнем медицинского обслуживания.

Он также отметил, что ошибки в приеме лекарств могут привести, в лучшем случае, к недостаточной эффективности терапии, в худшем – к инвалидности или смерти пациента.