Чем опасен штамм COVID-19 «Нимбус» и кому он угрожает

Большинство россиян спокойно перенесут заражение новыми штаммами коронавируса, хотя есть уязвимые категории населения, заявил НСН Алексей Аграновский.

Россиянам не стоит бояться новых штаммов COVID-19, так как у них низкая летальность. Сама болезнь проходит не так тяжело, но в группе риска пожилые и хронические больные, рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с НСН.

Осенью россиянам грозят два штамма COVID-19, «Стратус» (XFG) и «Нимбус» (NB.1.8.1). Врачи предупредили, что главная их опасность — постковидный синдром: длительная слабость, проблемы с концентрацией, сердечно-сосудистые осложнения. Их слова передали «Известия». Профессор Аграновский не согласился с тем, насколько эти болезни являются опасными.

«Люди для интересности выдумывают новые имена, но это все штаммы группы "омикрон", которые очень легко распространяются и заражают людей, но при этом редко вызывают тяжелые заболевания. Все проходит по классу ОРВИ и друг от друга отличается только тем, что антитела, которые уже есть у человека, могут хуже нейтрализовать новую вариацию. Вирус меняется, получает новое имя для красоты, но появление таких вариантов не окажет влияния на эпидемическую обстановку. Тут нет повода для тревоги. В основном все протекает в легкой форме: насморк, кашель, головные боли, изредка повышение температуры. Многие люди это переносят на ногах», — поспорил он.

Вирусолог добавил, почему избежать волны заражений не получится.

«Остановить распространение никак не возможно. Как говорится: “Нет у вас методов против Кости Сапрыкина”. Но это не страшно, так как вирус мутировал в сторону более легких вариантов и стал убивать меньше, а заражать чаще. Осторожнее надо быть людям с хроническими заболеваниями и пожилым гражданам. Осенью все равно будет подъем заболевших из-за холодной погоды, падением иммунитета, да и потому, что все возвращаются из отпусков», — подчеркнул он.

