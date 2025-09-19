Врачи спасли мужчину, в которого ударила молния

Врачи Сергиево-Посадской больницы помогли мужчине, который пострадал после удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Инцидент произошел в августе. Как рассказали медики, к ним в приемное отделение обратился 35-летний местный житель с признаками электротравмы. Он рассказал, что во время грозы спрятался под деревом, в которое ударила молния. После удара он потерял сознание, но быстро пришел в себя, и приехал за помощью. Пациента сразу же госпитализировали в реанимацию.

«При поступлении у мужчины наблюдались судороги — типичный признак поражения молнией. Частое осложнение таких случаев — нарушение электрической активности сердца, однако у пациента таких проблем мы не выявили – ни при поступлении, ни в последующем. Ему назначили противосудорожную терапию, благодаря которой судороги полностью прекратились», — рассказала руководитель службы анестезиологии и реанимации больницы Анастасия Полунина.

По словам специалистов, пациент быстро пошел на поправку, ему провели коррекцию электролитных нарушений и профилактическую терапию для предотвращения сердечных осложнений. От удара молнии у него остался след от тока на руке, который должен со временем исчезнуть.