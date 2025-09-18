Названы тренды будущего в стоматологии

В ближайшем будущем цифровые оттиски и 3D-сканирование будут в большинстве современных клиник, а элайнеры дополняются дистанционным мониторингом. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач стоматолог-ортопед, эксперт законодательного собрания при комитете здравоохранения РФ, руководитель научной лаборатории института остеопатии РФ Сергей Маланьин.

© unsplash

«Элайнеры дополняются дистанционным мониторингом: пациент отправляет фото, врач корректирует план без лишних визитов. Digital Smile Design и AR‑примерка согласуют ожидания до старта лечения, снижая вероятность переделок. Планирование работ с учетом лицевого сканирования лица в динамике», — заявил Маланьин.

Стоматолог добавил, что в ближайшем будущем диагностика будет делаться с помощью цифровых оттисков и 3D-сканирования

«В дальнейшем основная их часть будет активно переходить в цифровые протоколы для лечения, и убирать аналоговый подход из практики совсем. КЛКТ с пониженной дозой и алгоритмы ИИ помогают выявлять кариес, трещины и периапикальные изменения раньше», — рассказал он.

По его мнению, в лечении ожидается минимальная инвалидность.

«Лазерные протоколы позволяют убирать пораженные ткани щадяще и нередко без инфильтрационной анестезии. Биоактивные материалы реминерализуют эмаль; CAD/CAM‑реставрации изготавливаются за одно посещение — меньше временных пломб и дискомфорта. Абразивно‑воздушные системы точечно удаляют кариес, максимально сохраняя здоровые структуры», — высказался эксперт.

Врач назвал и ожидающиеся новинки в имплантологии и хирургии.

«Навигационная хирургия и печать шаблонов повышают предсказуемость. 3D‑печать костных графтов и направленная регенерация уменьшают травму. Единый цифровой план объединяет снимки, сканы и протетический проект до начала вмешательства; немедленная нагрузка возможна по строгим показаниям», — объяснил Маланьин.

В ближайшее время, по его мнению, также появятся оптические системы анализа осанки (например, DIERS formetric 4D).