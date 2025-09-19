В Индии забили тревогу из-за «поедающей мозг» амебы

В штате Керала (Индия) в 2025 году зарегистрировано почти 70 случаев заражения Naegleria fowleri, известной как «поедающей мозг» амебы. По данным регионального отделения медицинских служб, 19 пациентов скончались. Заболевшие — от трёхмесячных детей до пожилых людей 92 лет.

Первичный амебный менингоэнцефалит поражает головной мозг и практически всегда заканчивается летально: по мировой статистике с 1962 года известно всего 488 случаев, из которых 95% завершились смертью. В Керале первые пациенты начали выявляться с 2016 года. Тогда фиксировали 1–2 случая в год, почти всегда с фатальным исходом.

Глава отделения инфекционных болезней Медицинского колледжа и госпиталя Тривандрума Аравинд Регхуккумар сообщил, что в последние годы смертность удалось снизить до 23–24,5%. Это связывают с ранней диагностикой и применением сложных схем лечения с комбинацией антимикробных препаратов и стероидов.

По информации властей, в штате насчитывается около 5,5 млн колодцев и 55 тыс. прудов, многие из которых загрязнены. Это делает регион особенно уязвимым к распространению инфекции. В августе проведена массовая дезинфекция: обработано хлором 2,7 млн колодцев.

Эпидемиолог Аниш Т.С. подчеркнул, что заражение возможно не только при купании в водоёмах, но и при бытовых ритуальных омовениях или использовании непросанированной воды для носовых процедур.

Учёные предупреждают, что изменение климата усугубляет ситуацию: даже повышение температуры воды всего на 1°C создаёт благоприятные условия для распространения возбудителя, сообщает BBC.

