Российская медицина заняла лидирующие позиции в ВОЗ

Россия стала одной из стран, которой за период с 2010 по 2019 год удалось добиться снижения смертности населения от неинфекционных заболеваний (НИЗ), таких как инфаркт, рак и диабет. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, большинство стран "добились прогресса в снижении риска преждевременной смерти от НИЗ в период с 2010 по 2019 год". В то же время в 60% стран прогресс замедлился по сравнению с предыдущим десятилетием. Отмечается, что самые значительные улучшения показателей среди мужчин и женщин были зафиксированы в Дании.

«Среди стран других регионов смертность от НИЗ также снизилась для обоих полов в Китае, Египте, Нигерии, России и Бразилии», — отметили в ВОЗ.

К основным НИЗ организация относит сердечно-сосудистые заболевания (включая инфаркт и инсульт), рак, хронические респираторные заболевания (включая хроническую обструктивную болезнь легких и астму), сахарный диабет. Этой группе заболеваний уделяется особое внимание, так как они считаются основной причиной преждевременной смертности в мире. По оценкам ВОЗ, на их долю приходится 71% смертей среди всего населения в мире и более 40% смертей среди людей до 70 лет.