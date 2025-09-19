Время заботы о здоровье: что нужно знать о гриппе и как от него защититься

Осенью и зимой особенно важно заботиться о своем здоровье. В этот период повышается риск простудных заболеваний, среди которых наиболее опасен грипп. В столичных поликлиниках и мобильных пунктах началась масштабная кампания по бесплатной вакцинации от гриппа. Они организованы рядом со станциями метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), чтобы сделать прививку было удобно и легко.

О том, чем опасен грипп, как отличить его симптомы от обычной острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), какие осложнения он может вызывать и почему вакцинация считается самой эффективной мерой профилактики, читайте в нашем материале.

Определить тип вируса поможет диагностика

Грипп — сезонная вирусная инфекция, поэтому некоторые его симптомы очень схожи с ОРВИ. Однако между этими заболеваниями есть важные различия. По мнению врачей, грипп имеет более выраженное острое начало и протекает сложнее.

«Иногда уже в первые часы заболевания температура тела поднимается до 39–40 градусов. У пациентов может быть сильный озноб и ломота в мышцах. Но по одним только симптомам поставить точный диагноз невозможно: чтобы подтвердить тип вируса, нужны специальные тесты и лабораторная диагностика», — говорит главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.

По словам медика, вспышки гриппа обычно наблюдаются осенью и зимой. Этому способствуют понижение температуры воздуха и необходимость проводить много времени в закрытых помещениях, где вирусы распространяются быстрее.

«Грипп передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. В зоне особой уязвимости находятся горожане, которые в силу своей профессии общаются с большим количеством людей. Именно поэтому так важно заранее выработать коллективный иммунитет с помощью вакцинации», — продолжает Андрей Тяжельников.

Опасный вирус

Больше всего грипп опасен осложнениями, которые вызывает. Это такие серьезные заболевания, как бронхит, пневмония, миокардит, менингит, и другие. В некоторых случаях несвоевременное и неправильное лечение может привести к тяжелым осложнениям.

«Грипп может привести не только к пневмонии, но и к осложнениям со стороны лор-органов, например синуситу или отиту, а также к поражениям сердечно-сосудистой системы, включая миокардит. У пациентов с хроническими заболеваниями возможно даже развитие инфаркта миокарда. Прошлой зимой к нам попал невакцинированный студент одного из московских университетов, спортивный, физически крепкий. Он заболел гриппом, но продолжал заниматься боевыми искусствами, несмотря на высокую температуру. На четвертые сутки его госпитализировали с тяжелой формой миокардита. После лечения в стационаре последовал также длительный восстановительный период, о спорте ему пришлось забыть на несколько месяцев», — рассказывает заместитель главного врача по медицинской части инфекционной клинической больницы № 1 Наталья Антипят.

По данным столичного Департамента здравоохранения, за последние годы в Москве не было зарегистрировано ни одного случая тяжелых осложнений гриппа среди вакцинированных пациентов.

«После прививки человек если и заболеет гриппом, то в легкой форме, без осложнений. Но если пациент не вакцинировался и несвоевременно обратился к врачу, может потребоваться госпитализация с назначением инфузионной терапии и антибактериальных препаратов. Особенно тяжело переносят грипп люди старшего возраста. В начале этой зимы к нам поступил 75-летний мужчина, который не был вакцинирован. Скорую помощь вызвали родственники. Они пришли его проведать в зимние каникулы и обнаружили без сознания. На фоне высокой температуры у пациента нарушилось мозговое кровообращение, так что он оказался на грани инсульта. К счастью, мужчину удалось спасти, но он провел много времени сначала в инфекционной реанимации, а затем в неврологическом отделении профильного стационара», — вспоминает Наталья Антипят.

Дети — в группе риска

С 10 сентября началась массовая вакцинация в столичных школах и детских садах. Маленьких пациентов прививают современной безопасной вакциной, которая защищает от четырех типов вируса гриппа и не содержит консервантов.

«Дети наиболее уязвимы перед вирусом из-за нахождения в больших коллективах. Те, у кого есть хронические заболевания, например сахарный диабет, бронхиальная астма, относятся к группе риска. Грипп может вызывать тяжелые осложнения в виде артритов, пневмонии, энцефалита и менингита. Поэтому так важно ежегодно вакцинировать детей», — говорит главный врач детской городской поликлиники № 133 Дина Русинова.

По словам медика, детский грипп коварен тем, что распознать вирус бывает не так просто: его симптомы легко спутать с другими инфекциями.

«У малышей признаком заболевания может быть высокая температура и вызванные ею фебрильные судороги, которых нет у взрослых. Встречаются такие нетипичные симптомы, как боль в животе, диарея, тошнота, рвота, конъюнктивит, боли в ушах. Поэтому главное, что нужно сделать, — обратиться к педиатру и начать терапию в течение первых суток после появления признаков болезни.

Иммунитет вырабатывается за две недели

В случае заболевания гриппом очень важно вовремя обратиться за профессиональной помощью. Так, если высокая температура держится дольше суток, есть ощущение нехватки воздуха, головная боль и сильная боль в груди, нужно обратиться к врачу. Эффективнее всего начать лечение в течение 48 часов после появления первых симптомов болезни.

«Если кто-то из членов семьи заболел, остальным нужно соблюдать меры предосторожности: носить медицинские маски, по возможности минимизировать контакты с заболевшим, выделить для него отдельную посуду и полотенца, регулярно проветривать помещение, проводить влажную уборку», — советует Наталья Антипят.

На сегодняшний день самой эффективной и безопасной мерой профилактики гриппа у детей и взрослых признана вакцинация. Прививку нужно делать ежегодно, желательно в начале осени, чтобы организм успел выработать иммунитет против вируса. Перед вакцинацией пациенты проходят обязательный медосмотр. Противопоказаниями для прививки являются наличие симптомов вирусных заболеваний, обострение хронических болезней, а также некоторые аллергические реакции.

«Вакцинация помогает перенести грипп без каких-то серьезных осложнений. Иногда может немного подняться температура и появиться покраснение на месте укола. Это нормальная реакция организма, все симптомы без последствий и лечения проходят за один — три дня. После введения препарата организму требуется около двух недель, чтобы выработать иммунитет. Сегодня столичные медики используют несколько видов отечественных вакцин, которые разработаны с учетом особенностей текущего сезона и совершенно безопасны. Однако прививка от гриппа не защищает от других простудных заболеваний, поэтому необходимо соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни, есть побольше овощей и фруктов, одеваться соответственно погоде», — резюмирует Андрей Тяжельников.

Сделать прививку можно в городских поликлиниках, записавшись онлайн на сайте mos.ru и через мобильное приложение «ЕМИАС. ИНФО», а также в 18 мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД. Они работают каждый день: с понедельника по пятницу — с 08:00 до 20:00, по субботам — с 09:00 до 18:00, по воскресеньям — с 09:00 до 16:00. С собой нужно взять паспорт гражданина Российской Федерации и полис обязательного медицинского страхования (при наличии). Вся необходимая информация представлена на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

