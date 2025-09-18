Гинекологи предложили новые рекомендации по контрацепции

На фоне сложной демографической ситуации в России остро стоит проблема не только повышения рождаемости, но и сохранения репродуктивного здоровья нации. Эти вопросы стали центральными на ежегодном Общероссийском научно-практическом семинаре "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии", который прошел в Сочи. Эксперты обсуждали новые способы диагностики и лечения заболеваний, влияющих на репродукцию, методы сохранения сложных беременностей и помощь бесплодным парам. Отдельное внимание было уделено теме, которую часто обходят стороной в демографических дискуссиях - роли эффективной контрацепции.

© Российская Газета

Контрацепция: не снижение, а спасение рождаемости

Грамотное планирование семьи - это не враг, а союзник демографии, - такое мнение высказал один из ведущих акушеров-гинекологов страны, председатель оргкомитета форума, завкафедрой акушерства и гинекологии Медицинского института РУДН, президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины (МАРС), академик РАН Виктор Радзинский.

«Иногда высказываются мнения, что контрацепция - это средство, уменьшающее рождаемость. Но на самом деле это лучшее средство борьбы с абортами, которое помогает сохранить репродуктивное здоровье женщины и планировать желательную беременность, тем самым способствуя повышению рождаемости», — отметил академик Радзинский.

На сессии форума "Контрацепция: новые технологии сохраняют репродуктивный потенциал" эксперты подчеркнули, что такая профилактика критически важна для предотвращения абортов, особенно среди подростков. Кроме того, современные контрацептивы используются для лечения целого ряда гинекологических заболеваний, таких как эндометриоз, синдром поликистозных яичников и обильные менструальные кровотечения.

Почему "народные" методы проигрывают?

Несмотря на развитие медицины, в России, как показывают соцопросы, по-прежнему лидируют малоэффективные методы предохранения: прерванный половой акт и календарный метод. Специалисты объясняют, почему такая практика опасна.

«Прерванный половой акт и календарный метод имеют крайне низкую эффективность. Их индекс Перля (показатель неудач) достигает 20-25%, что означает до 25 незапланированных беременностей на 100 женщин в год. Это прямой путь к аборту, который наносит огромный удар по репродуктивному здоровью, а также вызывает хронический стресс и чувство страха у женщины», — такие данные приводили участники дискуссии.

Также довольно распространены барьерные способы (презервативы, вагинальные колпачки). При правильном применении их уровень защиты - около 90%. Но популярность презервативов сокращается - из-за относительно высокой стоимости они доступны не всем.

Химические способы (вагинальные спермициды) не столь надежны - риск получить нежелательную беременность составляет 15%.

Внутриматочные спирали - более эффективны, но устанавливает и вынимает их врач, что неудобно для пациентки, к тому же при неправильной установке они могут сместиться, выпасть, повредить стенку матки.

В помощь врачам и пациенткам: первые российские клинические рекомендации

Одним словом, способов предохранения много, и уследить за появляющимися новыми, более эффективными вариантами не так и просто. До сих пор продвинутые врачи следили за публикациями в медицинских журналах, следовали рекомендациям ВОЗ. Лишь два года назад в Минздраве подготовили критерии использования методов контрацепции. И вот теперь важным шагом на пути к решению проблемы может стать выход первых в России клинических рекомендаций "Контрацепция. Наблюдение за применением противозачаточных средств".

Документ разработан Российским обществом акушеров-гинекологов, его представили на форуме, но еще предстоит получить одобрение Минздрава России. Как отметила в своем выступлении заведующая отделом гинекологии и эндокринологии НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отто (Санкт-Петербург), президент общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного ФО, профессор Мария Ярмолинская, рекомендации будут полезны не только врачам, но помогут получить объективную и полную информацию пациенткам.

Рекомендации содержат основанные на научных доказательствах алгоритмы подбора методов контрацепции, подробный перечень необходимых обследований и исчерпывающий список противопоказаний. В документе представлены все современные методы - от внутриматочных систем и оральных контрацептивов до инновационных трансдермальных пластырей. Это поможет стандартизировать подходы к диагностике и подобрать для каждой женщины самый безопасный и эффективный вариант.

Гормональные средства: развеиваем мифы

Наиболее эффективными и безопасными на сегодня признаны гормональные контрацептивы. Однако особенность нашей страны - относительно таких средств до сих пор сохраняется множество мифов и предубеждений, и такой взгляд, к сожалению, иногда встречается даже среди врачей старшего поколения.

«Важно понимать, что современные комбинированные оральные контрацептивы (КОК), особенно на базе нативной разновидности эстрогена - эстетрола, - это уже не те препараты, что были 30-40 лет назад. Они содержат минимальные дозы гормонов, хорошо переносятся и, что очень важно, имеют доказанный протективный эффект, снижая риск рака эндометрия и яичников. А распространенное мнение, что прием таких препаратов способствует лишнему весу - далеки от действительности», — подчеркнула профессор Ярмолинская.

Современная фармакология предлагает женщинам не только таблетки, которые требуют ежедневного приема в одно и то же время, но и более удобные формы, например, трансдермальные системы - пластыри. Такой пластырь Евра недавно зарегистрирован в России.

«Оральные контрацептивы, проще говоря, таблетки, высокоэффективны при идеальном приеме, обеспечивая 99% защиты. Но пропуск даже одной таблетки значительно повышает риск наступления внеплановой беременности. Прием КОК требует высокой дисциплины. Пластырь в этом смысле обладает рядом преимуществ: менять его нужно только один раз в неделю (например, выбрать определенный день недели), что удобно. Наклеивается он на кожу на любое удобное место, за исключением молочных желез. Ключевое преимущество пластыря - постоянное высвобождение гормонов без колебаний концентрации, причем в обход желудочно-кишечного тракта, — отмечает профессор Ярмолинская. — Женщине не нужно думать о контрацепции каждый день, она защищена 24/7. Это снижает человеческий фактор и, как следствие, риск незапланированной беременности".

Другие методы и мужская контрацепция

Помимо гормональных методов, существуют и другие надежные варианты:

Импланты: Устанавливаются под кожу на несколько лет. Принцип действия тот же, что у пластырей - постепенное поступление в кровь действующего вещества, препятствующего оплодотворению. Но существенный минус - невозможно быстро убрать имплант, если планируется беременность.

Экстренная контрацепция: Только для чрезвычайных ситуаций, а не для регулярного использования.

Отдельный вопрос - создание мужских гормональных контрацептивов. Несмотря на активные исследования, до рынка они еще не дошли. Основные причины - более сложный механизм подавления сперматогенеза (у мужчин необходимо остановить производство миллионов сперматозоидов ежедневно, а у женщин - всего одной яйцеклетки в месяц), а также побочные эффекты в виде колебаний веса, настроения и либидо, которые производители стараются минимизировать.

По итогам дискуссии эксперты согласились, что переход от небезопасных "традиционных" методов к современной и эффективной контрацепции - это не вопрос личного комфорта, а важнейший шаг к сохранению репродуктивного здоровья женщин. Это позволяет предотвратить аборты, лечить заболевания и подходить к планированию желанной беременности осознанно, что в конечном итоге работает на главную цель - улучшение демографической ситуации в стране.