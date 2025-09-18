В Московской области провели уникальную операцию по замене коленного протеза

В Московской области провели первую в своем роде операцию по замене коленного сустава. Пациенткой стала Ангелина Кудрявцева из Одинцова, сообщает «360».

Известно, что женщина страдала от артроза, и четыре года назад ей установили имплант. Но позднее протез воспалился, а на месте импланта возник свищ.

Кудрявцева обращалась в несколько медицинских центров, но ей нигде не смогли помочь. Наконец, ее госпитализировали в Красногорскую городскую больницу. Хирурги удалили протез и поставили временный имплант с антибиотиком (спейсер). Через полгода его заменят постоянным металлическим протезом.

В настоящее время пациентка выписана домой. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

