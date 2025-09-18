Врачи прооперировали женщину, пострадавшую во время покоса травы

В Салавате в местную городскую больницу поступила 58-летняя женщина с инородным телом в шее.

Как рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, травму пациентка получила во время покоса травы триммером. Из работающего инструмента вылетела проволока и впилась в шею.

Ситуация осложнялась тем, что инородное тело зашло глубоко в ткани, а рядом проходят крупные сосуды и нервные окончания. Тем не менее врачам горбольницы удалось аккуратно извлечь проволоку длиной 1 сантиметр и диаметром 2 миллиметра.