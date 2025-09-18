Хирурги спасли пациентку с редкой опухолью сердца

Пермские врачи спасли пациентку с огромной опухолью в сердце, которая вызывала симптомы инсульта: за полгода 68-летняя женщина шесть раз оказывалась в больнице с подозрением на него, перенесла временный паралич конечностей.

На очередном приеме терапевт заподозрила, что у пациентки новообразование в сердце. Врачи, столкнувшись с редким случаем, связались с коллегами из кардиодиспансера, решено было оперировать.

Более глубокое исследование выявило крупную подвижную опухоль левого предсердия, которая при сокращении сердца проникала в полость левого желудочка и мешала нормальному кровотоку.

"Мы удалили опухоль размером около пяти сантиметров. Это была типичная миксома - доброкачественное образование сердечной мышцы. Она имеет желеобразную структуру и легко фрагментируется. Именно из-за фрагментации частички опухоли в течение полугода с током крови попадали в мозг пациентки, вызывая неврологическую симптоматику", - пояснил завотделением, кандидат медицинских наук Алексей Вронский.

Миксома сердца - редкая патология: такой случай один на миллион человек в год.

Два часа провела пенсионерка на операционном столе, и потом еще одиннадцать дней находилась под наблюдением кардиолога. Сейчас она чувствует себя хорошо.