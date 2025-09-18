Назван регион России с самой высокой заболеваемостью наркоманией

Хабаровский край возглавил рейтинг регионов с самой высокой заболеваемостью наркоманией. Соответствующие данные привел Минздрав, они есть в распоряжении РИА Новости.

© Lenta.ru

Из них следует, что Хабаровский край стал регионом-лидером в списке субъектов с высокой заболеваемостью наркоманией за 2024 год. В регионе заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом составила 19,6 человека на 100 тысяч населения.

Второе место в списке занимает Новосибирская область с уровнем заболеваемости 18,4, третье место — Свердловская область (17,7), четвертое место — Красноярский край (15,2), пятое место — Сахалинская область (15,7). Далее в списке следуют Рязанская и Новгородская области, а также Алтайский край и Еврейская автономная область.

В самом низу рейтинга находится Ненецкий и Чукотский автономные округа, в которых не было заболевших по итогам 2024 года. Также самые низкие показатели заболеваемости зафиксированы в Чувашии (1,4), Белгородской области (3,20) и Оренбургской области (3,4).

Ранее Минздрав назвал лидирующий российский регион по заболеваемости алкоголизмом — им оказалась Чукотка. Второе место рейтинга заняла Республика Марий Эл (222,6 человека на 100 тысяч населения), третье место — Еврейская автономная область (197,5).