Иммунолог оценила рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

В России фиксируется увеличение числа случаев ОРВИ и гриппа. Однако, по оценке клинического иммунолога, доктора медицинских наук Натальи Калининой, ситуация не носит критического характера.

© runews24.ru

Ранее депутат Госдумы, зампред комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина предупреждала, что вспышка инфекций началась в этом году раньше обычного и в дальнейшем может привести к частичным или полным локдаунам.

Наталья Калинина уточнила, что рост заболеваемости не всегда означает распространение исключительно гриппа или COVID-19. По ее словам, речь идет скорее о необходимости усиления профилактических мер — сокращении массовых контактов и соблюдении правил личной гигиены.

Иммунолог также отметила изданию Pravda.Ru, что в период с сентября по апрель особенно важна поддерживающая терапия и прием поливитаминов, включающих витамины A, B, C, D и антиоксиданты. Она рекомендовала проходить хотя бы 30-дневный курс для укрепления иммунитета.

Ранее врач-педиатр Смирнова рассказала, как распознать ОРВИ и аллергическую реакцию.

Также врач-подолог объяснила, почему важно менять обувь в осенне-зимний сезон.