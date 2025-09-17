Грозит ли России эпидемия холеры

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) бьет тревогу: в мире увеличивается заболеваемость холерой, а смертность от нее, снижавшаяся много лет, теперь пошла в рост. В 2024 году число жертв этой предотвратимой и излечимой болезни увеличилось на 50%, последние данные ВОЗ - не удается спасти 1,9% заболевших (то есть двух человек из 100). Это говорит о проблемах с медицинской помощью в странах Африки, Ближнего Востока и Азии, для которых характерны природные очаги холерного вибриона. В России, в силу наших климатических особенностей, природных очагов холеры нет, но бывают завозные случаи - как правило, это туристы или трудовые мигранты, прибывшие из эндемичных стран. Насколько велик риск вспышки холеры в России? Что надо знать о заболевании, чтобы обезопасить себя и близких? Разбираемся в ситуации.

Глобальная ситуация с холерой: отчет ВОЗ

Согласно последнему отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованному в сентябре 2025 года, число случаев холеры в мире продолжает расти. Вот ключевые данные:

Заболеваемость: В 2024 году зарегистрировано на 5% больше случаев по сравнению с 2023 годом (диагноз был подтвержден у 560 тысяч человек). Однако реальное бремя болезни может быть намного выше - из-за не подтвержденных лабораторно случаев.

Смертность: Число смертей в мире от холеры выросло на 50% - с 4000 в 2023 году до более чем 6000 в 2024 году .

География распространения тоже ширится: В 2024 году холера зарегистрирована в 60 странах (в 2023 году - их было 45). Наибольшее число случаев пришлось на страны Африки, Ближнего Востока и Азии (98% от общего числа).

В каких странах, популярных у россиян, есть риск подхватить инфекцию?

Наиболее опасными регионами остаются Африка, Азия и Ближний Восток. Среди стран, с которыми у России сохраняется значительный пассажиропоток, выделяются:

Индия - исторический очаг холеры. Все четыре случая холеры у россиян, зафиксированные в 2025 году, были диагностированы после их возвращения из Индии;

Бангладеш и некоторые страны Юго-Восточной Азии - также относятся к регионам с высоким риском заражения.

ВОЗ оценивает глобальный риск распространения холеры как очень высокий. Уже в начале 2025 года вспышки заболевания были зарегистрированы в 31 стране.

Почему есть риск завезти возбудитель холеры в Россию?

У холерной инфекции короткий инкубационный период - от момента заражения до первых симптомов проходит от 12 часов до 5 дней. Риск и в том, часто болезнь протекает бессимптомно, что усложняет ее обнаружение.

Это означает, что завозные случаи возможны, а отследить носителей вибриона на границе не всегда удается. Бессимптомные носители могут выделять возбудителя холеры в течение 1-10 дней, представляя потенциальную угрозу для окружающих.

Какова ситуация в России

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 2024 году в России не было зарегистрировано случаев холеры. Однако в 2025 году, как уже сказано выше, было выявлено четыре завозных случая - из Индии.

"На сегодняшний день в России абсолютно стабильная ситуация по холере. Но в ряде стран Азии и Африки ситуация крайне напряженная. В этом году у нас уже четыре завоза холеры. Все эти случаи были из Индии. Те, кто собирается в Индию или возвращается из этой страны, должны быть максимально внимательными к своему здоровью", - сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце августа 2025 года.

Она подчеркнула, что ведомство отреагировало на ухудшение эпидситуации.

"Мы увеличили количество досматриваемых лиц в пунктах пропуска на госгранице вдвое по сравнению с 2019 годом", - подчеркнула Попова.

Она также предупредила, что для сдерживания распространения инфекции важно не заниматься самолечением (один из основных симптомов холеры - сильная диарея), а обращаться за медицинской помощью.

"Часто заболевшие люди не придают большого внимания и значения тому, что с ними происходит. А ухудшение состояния наступает очень быстро", - предупредила Попова.

Все четыре случая закончились благополучно: заболевшие получили лечение без запоздания и выздоровели.

Барьерные меры в России

Для предотвращения распространения холеры в России применяются следующие меры:

Эпидемиологический надзор: Усиленный контроль за лицами, прибывающими из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой. Лабораторная диагностика: Использование экспресс-тестов и ПЦР-исследований для своевременного выявления возбудителя . Так, недавно российские ученые разработали быстрый тест сразу на пять опасных инфекций - чуму, холеру, сибирскую язву, бруцеллез и туляремию. Диагноз с помощью этого анализа можно установить всего за 60 минут. Информирование населения: все туристы, выезжающие в опасные регионы, должны получить памятку, как себя вести, чтобы не подхватить инфекцию . Готовность медицинской системы: Обеспечение запасов средств для регидратационной терапии и антибиотиков.

Грозит ли России глобальная эпидемия?

Несмотря на завозные случаи, риск масштабной эпидемии холеры в России остается низким.

Это связано с несколькими факторами:

Высокий уровень гигиены: В России обеспечен доступ к безопасной питьевой воде и базовым санитарным услугам, а чистая водопроводная вода - это главная защита от распространения холеры .

Эффективная система эпиднадзора: Каждого заболевшего быстро изолируют, выявляют и проверяют всех, с кем был контакт (например, пассажиров, летевших тем же рейсом). Таким образом весной этого года в Воронеже быстро купировали второй - контактный - случай холеры.

Опыт прошлых лет: У российских инфекционистов и эпидемиологов огромный опыт в подавлении вспышек опасных инфекций и четко налаженная система действий. Например, крупная вспышка холеры в Казани, случившаяся в 2001 году, была быстро локализована.

Вывод: Холера остается серьезной глобальной проблемой, но для России она представляет скорее контролируемый риск. Главная опасность связана с завозными случаями из эндемичных стран, однако существующая система здравоохранения способна с ними справиться.

Что важно знать о холере?

Как передается? Через загрязненную воду и пищу, а также контактно-бытовым путем.Симптомы: Водянистая диарея, часто неукротимая, сильная рвота, быстрое обезвоживание, слабость. При этом возможно бессимптомное течение.Профилактика: Соблюдение правил гигиены, употребление бутилированной воды в странах с высоким риском, отказ от сырых морепродуктов и необработанных фруктов и овощей, уличной еды "с грязных рук" в принципе.Лечение: Регидратация (восстановление потерянной жидкости) и лечение антибиотиками. При правильном лечении смертность не превышает 1%.

"Холера - это типичная банальная кишечная инфекция, то есть передается исключительно фекально-оральным путем. Заражение происходит чаще всего через загрязненную воду", - пояснил "РГ" завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета Пироговского Университета Владимир Никифоров.

Он также пояснил, что холерный вибрион абсолютно не выдерживает высыхания, поэтому заражение происходит только во влажной среде или через воду, даже контактно-бытовой путь передачи случается редко.

"Заболевание протекает так. Сначала начинается понос, потом возникает рвота, а когда человек начинает выздоравливать, сначала прекращается рвота, потом прекращается понос. Холера вызывает ужасающий понос и рвоту - у больного, если не принять меры, быстро развивается обезвоживание. Но без угрозы для жизни человек может потерять не более 10% массы тела, дальше - уже смертельно опасно. То есть, проще говоря, если человек весом в 60 кг выделил с рвотой и поносом 6 литров жидкости, то это для него может обернуться летальным исходом, если не компенсировать эти потери", - отметил Владимир Никифоров.

При холере такой объем жидкости потерять достаточно легко, - предупреждает инфекционист. Вот почему сильные желудочно-кишечные расстройства нельзя оставлять без внимания, надеясь, что "само пройдет".