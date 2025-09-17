Врачи спасли мужчине руку от ампутации из-за металлической стружки

В Орехово-Зуевскую больницу был госпитализирован 48-летний мужчина, которому попала в руку металлическая стружка в ходе проведения работ. Мелкий фрагмент пробил доминантный сосуд, началось сильное кровотечение.

© Вести Подмосковья

Как сообщает пресс-служба областного Минздрава, стружка оказалась очень мелкой и не просматривалась на обычном рентгене. Во время экстренной операции врачи с помощью оборудования для исследования сосудов нашли и удалили металлический осколок, после чего восстановили поврежденный участок сосуда с помощью эндопротеза. Кровоток удалось нормализовать.

На данный момент пациент находится в стабильном состоянии, все функции травмированной руки сохранены в полном объеме.