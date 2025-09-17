Почему в России не хватает детских онкологов

Лечение детской онкологии требует узкой специализации и эмоциональной устойчивости, заявил НСН бывший главный онколог Депздрава Москвы Странадко

Детская онкология — одна из самых дефицитных специальностей в России, подтвердил НСН в комментарии руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко.

Ранее стало известно, что в Туве не осталось ни одного детского онколога, последний уволился из республиканского онкологического диспансера в марте. Семьям с больными детьми приходится ехать в другие регионы – в Красноярск и Москву, сообщил местный «108» канал. По данным Минздрава РФ, на конец 2024 года в стране было 10784 врачей онкологов всех специализаций, сколько из них детских не уточняется. По экспертным оценкам таковых насчитывается от 250 до 480.

«Детских онкологов действительно всегда был дефицит. Это узкая специализация, смотря какая локализация опухоли. Во-первых, это эмоционально тяжелая и высокотехнологичная специализация, с детьми много проблем. Во-вторых, специалисты в данной области в регионах работают в условиях недостаточного финансирования. Лечить детскую онкологию трудно, это как правило еще врожденные опухоли, они протекают очень агрессивно», - пояснил эксперт.

Составная часть проблемы – недобор обучающихся по этому направлению. По данным министерства здравоохранения, в 2023 году на 88 целевых мест в медицинских вузах по специальности «детская онкология» договоры заключили только 11 человек.

«Абитуриенты при поступлении просто не знают этой специальности, то есть агитации нет, пропаганды. Люди просто не в курсе, что есть дефицит специалистов, что надо учиться идти в ординатуру, в аспирантуру поступать на детскую онкологию», - отметил собеседник НСН.

Евгений Странадко также подчеркнул, что онкологические клиники для взрослых не имеют права оперировать несовершеннолетних, поэтому их направляют в детские больницы. При этом пациентам из регионов необходимо иметь направление от своего врача.

«По закону, для многих учреждений теперь требуется, чтобы было направление специальной 57 формы. Иначе, человек приедет, особенно издалека, а потом будут проблемы с приемом. Желательно также иметь уже какие-то результаты обследования, чтобы здесь на приеме было за что же зацепиться, к какому специалисту его направлять и так далее. Например, часто мамы обращаются к нам в институт лазерной медицины с детьми в связи с родинками, пигментными новообразованиями, но мы не имеем права их оперировать. Тогда их направляют в детскую Филатовскую больницу, где есть специальное профильное отделение и там их всех принимают», - уточнил Евгений Странадко.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Федеральное медико-биологическое агентство объявило в начале сентября о готовности к применению вакцины от рака. Доклинические исследования показали её безопасность и высокую эффективность.